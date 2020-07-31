太古旗下商場零售額全線倒退 太古廣場最傷跌近五成（第二版）

▲ 太古地產旗下三個商場之零售銷售額均明顯倒退

疫情期間不少市民減少外出，零售銷售大受影響。太古地產 （01972） 公布最新營運數據，截至今年6月底，旗下三個香港商場之零售銷售額均明顯倒退，其中以太古廣場跌幅最大，達47.1%，而東薈城名店倉及太古城中心則分別挫25.6%及20.3%。

期內，太古廣場及太古城中心出租率仍維持100%，東薈城名店倉則由去年底的98%上升至6月底的99%。

寫字樓方面，香港整體辦公樓租用率由去年底的99%，下跌至今年6月底的97%。太古廣場今年上半年租金加幅為2%，港島東中心及太古坊一座加幅為11%，而太古坊期內租金則調升12%。

太古地產表示，香港零售業正面對極為嚴峻的挑戰，疫情令旅遊業近乎停頓，對各行業租戶均帶來巨大影響；公司旗下商場推出了不同推廣活動，希望能夠幫助租戶維持營運，渡過難關。

公司亦繼續改善商場租戶組合，引入全新品牌及翻新現有商舖：包括太古廣場12個全新零售及餐飲租戶；而太古城中心和東薈城名店倉，亦分別引入20個和17個新租戶。公司旗下商場租用率堅穩，亦有新店開業，反映措施行之有效。

另外，旗下香港辦公樓租用率維持高企，租金調幅正面。隨著證監會及英國怡安保險公司等租戶遷至太古坊，太古坊進一步鞏固其作為另一個核心商業區的地位。 然而，疫情及環球經濟環境不明朗對經濟氣氛構成負面影響，並對租金造成下調壓力。

（第二版：更新太古回應）

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