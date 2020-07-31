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【樓市現象】康怡3房再跌穿1000萬 樓價仲平過將軍澳3房

股樓投資 22:20 2020/07/31

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本港新冠肺炎確診個案多日逾百宗，再加上限聚令加辣，對樓市的影響逐步浮現，據中原地產的數據，本週末十大屋苑預約睇樓人次錄得342組，按周減少16.4%，屬5個月新低。過去一周，市場減價成交再湧現，其中鰂魚涌本月也錄得多宗減價成交個案，屋苑實用面積平均呎價較上月已回落約3%。最近康怡花園錄得一宗3房成交，成交價再跌穿1,000萬元，較將軍澳中心最新錄得的3房成交價還要低。

【樓價走勢】官方樓價指數6月再升0.1% 專家：疫情第三波衝擊將在下月反映 8月樓價恐跌2%

中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園7月錄得17宗成交，平均實用呎價17447元。最近康怡花園C座低層13室錄得成交，實用面積594平方呎，3房間隔。業主叫價1,030萬元，最終成交價按大市回落，以988萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,633元，成交價再跌穿1,000萬元。楊文傑指，原業主於1998年5月以360萬元買入單位，持貨22年，帳面獲利628萬元，單位升值174%。

【同心抗疫】美聯黃建業體諒小商戶經營困難 身體力行減租 其中一舖位租金減至10年前水平

同一時間，將軍澳中心也剛錄得3房單位成交，單位為將軍澳中心12座中層G室，3房套間隔，實用面積約646平方呎。單位以1,030萬元放盤2星期即獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價約15,480元。據了解，買家為家庭客，心儀單位空間闊落，睇樓2次即拍板入市自住。資料顯示，原業主於2012年2月以約493萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約507萬元，物業升值約103%。

【疫市營商】九倉吳天海：業主也有業主的困難 不是單方面可以拯救地球
 

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撰文 : 陳詠妍

康怡花園 放盤 鰂魚涌 將軍澳 新冠肺炎疫情

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