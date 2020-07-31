【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人

▲ 距離美國總統大選還有3個月，總統特朗普一度表示想延遲美國大選，引來各方批評。但原來特朗普並非首位考慮過延遲美國大選的總統。

美國新冠肺炎疫情持續，距離美國總統大選還有3個月，總統特朗普一度表示想延遲美國大選，引來各方批評。但原來特朗普並非首位考慮過延遲美國大選的總統。

《Newsweek》報道，2004年時，時任總統喬治布殊（George W. Bush）曾因擔心可能發生的恐怖襲擊，萌生延遲大選的想法；據報，國土安全部官員曾要求司法部法律顧問辦公室，分析發生襲擊時需要採取哪些法律步驟來推遲選舉。其時另一位候選人為民主黨候選人克里（John Kerry）。

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時任國家安全顧問賴斯（Condoleezza Rice）隨即在美國有線新聞網（CNN）訪問上，否認政府計劃推遲大選，強調選舉將如期舉行，更表示：「我們在戰爭中，甚至在內戰期間，都舉行過選舉。」（ “We’ve had elections in this country when we were at war, even when we were in civil war.” ）

有評論員指出，若推遲選舉無異於讓恐怖分子獲勝，此舉會破壞民主價值；跟今次特朗普的情況類似。

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記者：葉芷樺