  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人

環球社會熱點 17:06 2020/07/31

分享：

距離美國總統大選還有3個月，總統特朗普一度表示想延遲美國大選，引來各方批評。但原來特朗普並非首位考慮過延遲美國大選的總統。

美國新冠肺炎疫情持續，距離美國總統大選還有3個月，總統特朗普一度表示想延遲美國大選，引來各方批評。但原來特朗普並非首位考慮過延遲美國大選的總統。

《Newsweek》報道，2004年時，時任總統喬治布殊（George W. Bush）曾因擔心可能發生的恐怖襲擊，萌生延遲大選的想法；據報，國土安全部官員曾要求司法部法律顧問辦公室，分析發生襲擊時需要採取哪些法律步驟來推遲選舉。其時另一位候選人為民主黨候選人克里（John Kerry）。

【美國疫情】曾選總統、特朗普友好身故 出席造勢會後中招

【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉

時任國家安全顧問賴斯（Condoleezza Rice）隨即在美國有線新聞網（CNN）訪問上，否認政府計劃推遲大選，強調選舉將如期舉行，更表示：「我們在戰爭中，甚至在內戰期間，都舉行過選舉。」（ “We’ve had elections in this country when we were at war, even when we were in civil war.” ）

有評論員指出，若推遲選舉無異於讓恐怖分子獲勝，此舉會破壞民主價值；跟今次特朗普的情況類似。

【美國大選】特朗普原來無權推遲大選 日期由國會話事

【美國大選】遇戰爭、疫情從未改期 特朗普無藉口推遲

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停，訂閱禮品送不停】hket 網上書展，禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺

相關文章

【美國疫情】佛州死亡人數連3日破頂 邁阿密ICU佔用率146%
今日
【美國疫情】佛州死亡人數連3日破頂 邁阿密ICU佔用率146%
【網絡安全】歐盟首次制裁中俄北韓黑客 北韓出手為阻金正恩電影上映
今日
【網絡安全】歐盟首次制裁中俄北韓黑客 北韓出手為阻金正恩電影上映
【歐洲第二波疫情】法國年輕人夜夜笙歌 官斥不負責任
今日
【歐洲第二波疫情】法國年輕人夜夜笙歌 官斥不負責任
【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危
今日
【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危
【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用
今日
【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用
傳染病 疫情 選舉 特朗普 美國 總統大選 美國民主黨 全球大流行 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽

下一篇文章

【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）