【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人

美國新冠肺炎疫情持續,距離美國總統大選還有3個月,總統特朗普一度表示想延遲美國大選,引來各方批評。但原來特朗普並非首位考慮過延遲美國大選的總統。

《Newsweek》報道,2004年時,時任總統喬治布殊(George W. Bush)曾因擔心可能發生的恐怖襲擊,萌生延遲大選的想法;據報,國土安全部官員曾要求司法部法律顧問辦公室,分析發生襲擊時需要採取哪些法律步驟來推遲選舉。其時另一位候選人為民主黨候選人克里(John Kerry)。

時任國家安全顧問賴斯(Condoleezza Rice)隨即在美國有線新聞網(CNN)訪問上,否認政府計劃推遲大選,強調選舉將如期舉行,更表示:「我們在戰爭中,甚至在內戰期間,都舉行過選舉。」( “We’ve had elections in this country when we were at war, even when we were in civil war.” )

有評論員指出,若推遲選舉無異於讓恐怖分子獲勝,此舉會破壞民主價值;跟今次特朗普的情況類似。

記者:葉芷樺