  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 18:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【風暴消息】天文台或今晚直接發3號波　點解無1號波？

環球政經 17:35 2020/07/31

分享：

天文台表示，位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台會考慮在今晚發出「三號強風信號」，並取消「強烈季候風信號」。

天文台預料該低壓區在星期六及星期日移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

究竟這個熱帶氣旋有幾接近本港？即睇：

【風暴消息】天文台或今晚發3號波　幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）

據天文台的九天天氣預測，本港未來幾天有大雨，到下周五(8月7日)才短暫時間有陽光。

點解無1號波？

點解今次打風，沒有發出「一號戒備訊號」，便直接發出「三號強風信號」？皆因今次位於南海中北部的低壓區，屬於「季風低壓」，天文台因應「季風低壓」已發出了「強烈季候風信號」來提醒市民，因此便沒有發出「一號戒備訊號」。

天文台日前在FB出帖，介紹何謂季風低壓。帖文指：

季風低壓與熱帶氣旋都屬低壓系統，擁有旋轉環流，但季風低壓外圍的風力較中心附近強，可以有多過一個中心，雲團通常亦較為鬆散，整個結構跟熱帶氣旋有明顯分別。

有時候季風低壓會演變成熱帶氣旋，主要視乎海水溫度、水汽輸送、垂直風場差異、高空輻散等大氣環境是否配合。

天文台FB圖片

要留意，「強烈季候風信號」表示在本港境內任何一處接近海平面的地方，季候風之平均風速現已或將會超過每小時40公里。而「三號強風信號」是指香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，持續風力達每小時41至62公里。

「強烈季候風信號」的風速與「三號強風信號」相若，市民見到天文台發出「強烈季候風信號」也不可掉以輕心。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 李才添

南中國海 天文台 天氣

上一篇文章

【網民熱話】網友大嘆疫情針對窮人 羡慕IT人繼續加薪？

下一篇文章

【新股IPO】泰格醫藥3347今截飛 孖展熱爆超購154倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO去英國］搵地方Settle down 租樓住5大注意事項
【BNO去英國］搵地方Settle down 租樓住5大注意事項
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【遍地開餐】曾支持食肆全日禁堂食　何栢良今認錯：「對不起」
【遍地開餐】曾支持食肆全日禁堂食　何栢良今認錯：「對不起」
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調