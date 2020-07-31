【風暴消息】天文台或今晚直接發3號波　點解無1號波？

天文台表示，位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台會考慮在今晚發出「三號強風信號」，並取消「強烈季候風信號」。

天文台預料該低壓區在星期六及星期日移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

究竟這個熱帶氣旋有幾接近本港？即睇：

【風暴消息】天文台或今晚發3號波 幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）

據天文台的九天天氣預測，本港未來幾天有大雨，到下周五(8月7日)才短暫時間有陽光。

點解無1號波？

點解今次打風，沒有發出「一號戒備訊號」，便直接發出「三號強風信號」？皆因今次位於南海中北部的低壓區，屬於「季風低壓」，天文台因應「季風低壓」已發出了「強烈季候風信號」來提醒市民，因此便沒有發出「一號戒備訊號」。

天文台日前在FB出帖，介紹何謂季風低壓。帖文指：

季風低壓與熱帶氣旋都屬低壓系統，擁有旋轉環流，但季風低壓外圍的風力較中心附近強，可以有多過一個中心，雲團通常亦較為鬆散，整個結構跟熱帶氣旋有明顯分別。 有時候季風低壓會演變成熱帶氣旋，主要視乎海水溫度、水汽輸送、垂直風場差異、高空輻散等大氣環境是否配合。

▲ 天文台FB圖片

要留意，「強烈季候風信號」表示在本港境內任何一處接近海平面的地方，季候風之平均風速現已或將會超過每小時40公里。而「三號強風信號」是指香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，持續風力達每小時41至62公里。

「強烈季候風信號」的風速與「三號強風信號」相若，市民見到天文台發出「強烈季候風信號」也不可掉以輕心。

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