【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?

半導體龍頭英特爾（Intel, INTC）的7納米晶片因「重大瑕疵」而宣布推遲面世，加上它們或不再自行生產晶片，令股價跌至接近三月的「疫情底」，截至周四（30日）收市報47.99美元，市場認為這意味著美國將失去半導體的領先地位。

不過，奪取美國龍頭地位的卻非其老對手中國。肩負中國晶片自主化的中芯國際（00981），現在仍在埋頭7nm晶片的研發，頂多只達世界二線半導體代工廠的質素。但有沒有想過，撇除英特爾後，掌管半導體產業鏈的三大環節的晶片巨頭，它們的掌舵人竟然都是台灣人！

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台積電創辦人：張忠謀

台積電創辦人張忠謀，在台灣的地位就有如香港的李嘉誠。無他，他將一手創立的台積電，由一家台灣小公司，變成台灣市值最高的企業。公司更在他2018年退休後更上一層樓，在英特爾宣布或會停產晶片後，擠身全球市場十大企業之一。張忠謀最大的貢獻並非只是為公司帶來市值上的增長，晶片的代工模式正正就是他一手創立。

過往晶片設計公司都是行IDM路線，即包辦晶片設計及製造，如德州儀器（TXN）、英特爾等，而由於製造晶片所需的技術及資金鉅大，很多晶片設計公司根本不能投資於此，這便令行業發展受限。而台積電就是全球首家晶片代工廠，令設計晶片的公司專注設計晶片，不用再為製造晶片、或提升製造晶片的技術而花神，提高了行業的發展。

貴為全球首家代工製造商的台積電，便在過去數十年間代工多款晶片，從中吸取經驗並提高生產晶片的技術，現在台積電是唯一兩家能成功量產7nm的晶片的代工商之一。

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AMD行政總裁：蘇姿豐

英特爾最近宣布停產晶片，徹底在製造晶片的業務上淪為的台積電敗將；而在晶片銷售上，更早就開始逐漸被AMD後來居上，而AMD的CEO正是美藉台裔的蘇姿豐。

AMD在成為可與英特爾匹敵的半導體龍頭前，曾經一度瀕臨破產，而生於台南的蘇姿豐，在2014年接任AMD行政總裁時，AMD仍是債台高築，但她決定不和英特爾爭奪大眾市場，而是聚焦高性能技術，而這些技術都是針對雲端、資料中心、人工智慧和遊戲。

定下發展關鍵技術的目標後，AMD接連拿下蘋果、Sony、微軟、Google、阿里巴巴等重要客戶的合約。在2017年AMD便發表了第一代新產品，包括Ryzen處理器及Epyc伺服器處理器，自始有與英特爾一爭長短之力，在往後的三年間，AMD處理器成為了高端的象徵，很多遊戲玩家都紛紛轉用Ryzen處理器，就連聯想旗下的手提電腦中，很多都用上AMD的Ryzen處理器，而非英特爾的Intel Core處理器。

6年過去，AMD股價已猛飆1300%，公司年收入已達19.3億美元，在電腦及手提電腦市場更迫得英特爾無應對之力，這位來自台灣的舵手功不可沒。

NVIDIA創辦人之一：黃仁勳

NVIDIA與AMD一樣，都是晶片設計公司，但不同的是，NVIDIA集中生產圖像處理器（GPU），即俗稱的「顯示卡」，這些顯示卡主要是在電腦、遊戲機和行動裝置上執行圖形運算，令很多遊戲玩家享受到高流暢度、更清晰的畫面。

但Nividia的顯示卡並非只是「服務」遊戲玩家，黃仁勳早在2006年推出CUDA（Compute Unified Device Architecture），令旗下的GPU的功能不止只限於「像處理」，成為可以處理大量平行運算資料的強大核心，所以現在NVIDIA的GPU搭配了數千個核心，也能夠進行高速、複雜的運算，如果閣下從事Big Data相關行業，便會知道一張強大的「顯示卡」是必不可少的裝備。

現在NIVIDIA已是全球顯示卡三大供應商（另外兩家分別是AMD和英特爾）中，市佔率最高的一家晶片公司，過去十年股價增長達4085％。