  • 29°C
香港時間 : 2020801日 (六) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?

股樓投資 10:00 2020/08/01

分享：

半導體龍頭英特爾（Intel, INTC）的7納米晶片因「重大瑕疵」而宣布推遲面世，加上它們或不再自行生產晶片，令股價跌至接近三月的「疫情底」，截至周四（30日）收市報47.99美元，市場認為這意味著美國將失去半導體的領先地位。

不過，奪取美國龍頭地位的卻非其老對手中國。肩負中國晶片自主化的中芯國際（00981），現在仍在埋頭7nm晶片的研發，頂多只達世界二線半導體代工廠的質素。但有沒有想過，撇除英特爾後，掌管半導體產業鏈的三大環節的晶片巨頭，它們的掌舵人竟然都是台灣人！

相關文章: 【晶片超限戰】晶片贏家點止台積電？　美銀仲睇好另一隻晶片股

台積電創辦人：張忠謀

台積電創辦人張忠謀，在台灣的地位就有如香港的李嘉誠。無他，他將一手創立的台積電，由一家台灣小公司，變成台灣市值最高的企業。公司更在他2018年退休後更上一層樓，在英特爾宣布或會停產晶片後，擠身全球市場十大企業之一。張忠謀最大的貢獻並非只是為公司帶來市值上的增長，晶片的代工模式正正就是他一手創立。

過往晶片設計公司都是行IDM路線，即包辦晶片設計及製造，如德州儀器（TXN）、英特爾等，而由於製造晶片所需的技術及資金鉅大，很多晶片設計公司根本不能投資於此，這便令行業發展受限。而台積電就是全球首家晶片代工廠，令設計晶片的公司專注設計晶片，不用再為製造晶片、或提升製造晶片的技術而花神，提高了行業的發展。

貴為全球首家代工製造商的台積電，便在過去數十年間代工多款晶片，從中吸取經驗並提高生產晶片的技術，現在台積電是唯一兩家能成功量產7nm的晶片的代工商之一。

相關文章: 【晶片超限戰】英特爾擬停產晶片 台積電可稱霸晶片界？

AMD行政總裁：蘇姿豐

英特爾最近宣布停產晶片，徹底在製造晶片的業務上淪為的台積電敗將；而在晶片銷售上，更早就開始逐漸被AMD後來居上，而AMD的CEO正是美藉台裔的蘇姿豐。

AMD在成為可與英特爾匹敵的半導體龍頭前，曾經一度瀕臨破產，而生於台南的蘇姿豐，在2014年接任AMD行政總裁時，AMD仍是債台高築，但她決定不和英特爾爭奪大眾市場，而是聚焦高性能技術，而這些技術都是針對雲端、資料中心、人工智慧和遊戲。

定下發展關鍵技術的目標後，AMD接連拿下蘋果、Sony、微軟、Google、阿里巴巴等重要客戶的合約。在2017年AMD便發表了第一代新產品，包括Ryzen處理器及Epyc伺服器處理器，自始有與英特爾一爭長短之力，在往後的三年間，AMD處理器成為了高端的象徵，很多遊戲玩家都紛紛轉用Ryzen處理器，就連聯想旗下的手提電腦中，很多都用上AMD的Ryzen處理器，而非英特爾的Intel Core處理器。

6年過去，AMD股價已猛飆1300%，公司年收入已達19.3億美元，在電腦及手提電腦市場更迫得英特爾無應對之力，這位來自台灣的舵手功不可沒。

NVIDIA創辦人之一：黃仁勳

NVIDIA與AMD一樣，都是晶片設計公司，但不同的是，NVIDIA集中生產圖像處理器（GPU），即俗稱的「顯示卡」，這些顯示卡主要是在電腦、遊戲機和行動裝置上執行圖形運算，令很多遊戲玩家享受到高流暢度、更清晰的畫面。

但Nividia的顯示卡並非只是「服務」遊戲玩家，黃仁勳早在2006年推出CUDA（Compute Unified Device Architecture），令旗下的GPU的功能不止只限於「像處理」，成為可以處理大量平行運算資料的強大核心，所以現在NVIDIA的GPU搭配了數千個核心，也能夠進行高速、複雜的運算，如果閣下從事Big Data相關行業，便會知道一張強大的「顯示卡」是必不可少的裝備。

現在NIVIDIA已是全球顯示卡三大供應商（另外兩家分別是AMD和英特爾）中，市佔率最高的一家晶片公司，過去十年股價增長達4085％。

撰文 : 國際組

美股 雲端 設計 行業 美元 行政 銷售 中芯國際（00981） 台灣 台南

上一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】「八運」舊帳清算 元運交替的混沌期

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】上山困難下山易　沙丘玩滑板
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【風暴消息】天文台或今晚發3號波　幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）
【風暴消息】天文台或今晚發3號波　幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【新冠肺炎】今增121宗確診　旺角Star Global公司11人染疫
【新冠肺炎】今增121宗確診　旺角Star Global公司11人染疫
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【天氣消息】南海低壓區或增強　天文台料周末狂風大驟雨（附九天天氣預報）
【天氣消息】南海低壓區或增強　天文台料周末狂風大驟雨（附九天天氣預報）