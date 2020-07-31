【樓價走勢】官方樓價指數6月再升0.1% 專家：疫情第三波衝擊將在下月反映 8月樓價恐跌2%

今年上半年，香港持續受到新冠肺炎疫情影響，但對樓價影響有限，差餉物業估價署周五（31日）公布的最新數據顯示，今年6月份的私人住宅售價指數為386.1點，較5月份的385.7點，按月再升約0.1%，已連升兩個月。私人住宅售價指數於今年上半年累積上升1.8%，若將數字跟去年5月份歷史高位396.9點比較，6月份樓價距離高位仍有2.72%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，相信第三波疫情的真正影響會反映在8月份的數字，屆時樓價跌幅恐擴至2%。

【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫

若以5類單位面積劃分，今次大型單位的樓價有較大升幅。今年6月份升幅最多為D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎），按月升幅達2.1%；其次為E類單位（實用面積1,722以上），按月升1.5%。而以往升勢較強的A類單位（實用面積430平方呎）及B類單位（431至752平方呎），6月份按月升0.4%及反跌0.1%。至於C類單位（753至1,076平方呎）期內樓價沒升跌。

【同心抗疫】美聯黃建業體諒小商戶經營困難 身體力行減租 其中一舖位租金減至10年前水平

此外，6月份私人住宅租金指數報179.4點，較5月份的178.5點，按月增加0.5%，結束過去9個月的連跌走勢。租金指數上半年錄得約5.4%的累積跌幅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署6月份售價指數主要反映5月下旬及6月上旬的實際市況，當時本地市場一度受「港區國安法」消息纏繞，買家變得審慎觀望，加上新冠病毒仍然持續，對樓價構成一定壓力，故樓價升幅較5月份大幅收窄。

【疫市營商】九倉吳天海：業主也有業主的困難 不是單方面可以拯救地球

陳氏相信，下次公布的7月份樓價指數仍會受壓，主因是雖然6月下旬疫情稍見好轉，當時政府較大幅度放寬限聚令，但相關利好因素卻被7月初爆發的第三波疫情完全抵銷，故料7月樓價指數會再跌0.5%。不過，相信第三波疫情的真正影響會反映在8月份的數字，屆時樓價跌幅恐擴至2%。

陳海潮預料，第三季樓市將持續受疫情牽制，樓價料較受壓，惟在用家主導的市場，加上有辣招掣肘下，亦不見得會出現恐慌性拋售的情況，樓價難以大幅下跌；反之若疫情在第四季得以受控並轉緩，樓價亦將出現報復式反彈，全年樓價表現暫未至於太悲觀。

【樓市現象】 疫情加限聚令下「無樓睇」成交增 代理如何「見招拆招」﹖



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港疫情於5、6月受控，各項商業活動逐漸回復，一手市場於5、6月份成交量亦錄得大幅反彈，二手市場亦同步向升，樓價指數亦因而連升兩個月，更創今年新高。

【專家觀點】恒隆陳啟宗：香港情況40年來未見過 睇唔通未來 點解又咁睇好內地消費前景﹖

陳永傑指，7月份一手成交暫錄逾1100宗，料全月可達1200宗，惟7月下旬，香港疫情嚴竣，難免影響睇樓活動，成交亦會因而減少，預計7月份樓價指數將錄得微跌。陳永傑表示，物業市場向好基礎因素不變，如低息、量寬等都為商品市場帶來支持，黃金已達歷史高位，而香港房屋供應長期短缺，令物業市場更具支持，下半年樓市還需看疫情發展，若香港疫情短期內受控，樓市反彈力將相當驚人，中原城市領先指數CCL於第四季有望突破190.48的歷史高位。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！