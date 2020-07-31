【新股IPO】泰格醫藥3347今截飛 孖展熱爆超購154倍

醫藥新股果然受歡迎，今日截至公開認購的泰格醫藥 （新上市編號：03347）反應不俗，其孖展部份已錄得近913億元認購，超額認購154倍。市場消息透露，泰格的國際配售錄得數倍超額認購，且國際配售更提早一日已於昨日（30日）下午截飛。

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另有指，泰格醫藥擬將在股偏向近上限的高位定價；其招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元。

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泰格醫藥計劃發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。超額認購超過96倍，觸發回撥機制，當中78.5%為國際配售，公開發售部分由5.5%增至21.5%。以每手100股，入場費10101元。

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