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【疫市筍盤】市場續錄低市價成交　都有一個共通點?

股樓投資 17:04 2020/07/31

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新冠肺炎肆虐，確診宗數連日破百，政府亦再收緊限聚令，上限由原先四人，減至兩人，影響市場交投氣氛，更打亂發展商部署。有代理坦言，成交量將進一步下跌。事實上，在多項利淡因素下，二手屢錄低市價成交，舉例說，美孚新邨有業主趕於新限聚令生效前賣樓，代理更坦言：「筍到有啲驚。」

相關文章：【減價筍盤】新限聚令前趕沽貨　即晚減逾百萬　代理：筍到有啲驚

值得留意的是，包括上述美孚新邨，近期的低市價成交，都有一共通點，就是買家均無睇樓。有代理說：「疫情惡化，部分業主願意減價，不像從前企硬，惟減幅始終有限。其實市況好差，最近一星期，10個業主，有8個不予睇樓，多數抱有可賣可不賣的心態。個別業主看得較淡，急住賣樓，但又不予睇樓，他們只好減價，且以低於市價出售單位。」

若看近期低市價成交，部分買家確是不予睇樓。美聯林錦榮說，觀塘觀月．樺峯低層A室，實用面積887平方呎，原叫價1,450萬元放售，雖然無得睇樓，但亦吸引同區換樓客，終減價112萬元，以1,338萬元易手，減幅約7.7%，實用呎價約15,085元，低市價約半成。

香港置業林浩德說，將軍澳東港城5座中層B室，實用面積466平方呎，原叫價750萬元放盤，雖然無得睇樓，但價錢相宜，吸引首置客入市，終減價40萬元，以710 萬元易手，實用呎價15,236元。

相關文章：【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤

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撰文 : 柳家平

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