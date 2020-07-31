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【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）

商業 16:36 2020/07/31

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海關呼籲市民馬上停用該款口罩；商戶如有出售，亦應立即下架。

香港海關昨日檢獲434盒共13020個外科口罩，懷疑含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關呼籲市民馬上停用該款口罩；商戶如有出售，亦應立即下架。

海關29日接獲最新一批14個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限的1.3倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。

涉事的外科口罩為30個裝，每片口罩均有獨立包裝，產品包裝上標示的產地為中國，是海關於7月初的一次試購行動中，在西環一間藥房購得。

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售價由98元至128元不等

經調查後，海關昨日在一間位於葵涌的供應商辦公室檢獲304盒同款口罩。調查顯示，涉案外科口罩由該供應商從中國進口，供應予本地三間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房。同日，海關再於3間藥房檢獲共130盒該款口罩，售價為98元至128元不等。

除搜查涉案的藥房外，人員亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。 海關共拘捕4名年齡介乎41至77歲涉案人士，包括一名供應商董事、一名藥房董事及兩名藥房東主，目前正保釋候查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

除今次公布的樣本外，海關於3月至6月期間亦已公布另外10款懷疑含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數超出標準上限15%至11.5倍不等。

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責任編輯：葉泳珊

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