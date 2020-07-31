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【教主秘聞】蘋果教主Steve Jobs生前Email踢爆　禁亞馬遜售電子書內幕

科技 18:30 2020/07/31

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蘋果教主Steve Jobs生前與同事的通信，揭露蘋果禁止亞馬遜在iOS賣電子書的內幕。

美國四大科技巨頭蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Facebook和Google負責人早前出席，由眾議院司法委員會轄下反壟斷小組委員會舉行的聽證會，會上更公佈一系列的內部電子郵件。其中最受觸目的莫過於，蘋果教主Steve Jobs生前與同事的通信，揭露蘋果禁止亞馬遜在iOS賣電子書的內幕。

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據The Verge報道提及，在2011年初之前，蘋果用戶可以在iOS版本的Kindle應用中直接購買電子書。惟其後亞馬遜製作了一系列廣告，廣告中的一名女子一開頭正使用iPhone，並從Kindle程式中購買並閱讀電子書。但後來這名女子換了一部Android手機，仍然可以閱讀她的所有電子書，令蘋果高管Phil Schiller在Email中大呼「看起來很糟糕。」

Phil Schiller在另一封Email也指，認為蘋果應告訴亞馬遜，他們已違反了蘋果的條款和規則。「我們應要求亞馬遜提交計劃書，確保他們能符合規則。」而Steve Jobs回覆Phil Schiller時則指，「現時是看亞馬遜的決定，他到底是要用我們的支付機制，抑或從App Store中退出。」並強調若亞馬遜想要拿蘋果與Android比較，「那我們就強迫他們使用我們這個更優秀的支付系統吧。」

最後Steve Jobs在回覆蘋果互聯網軟件和服務高級副總裁Eddy Cue的電郵中則表示，iBooks將會是iOS設備上唯一的電子書商店。即代表禁止第三方程式在iOS販售電子書。直至現時，iPhone和iPad平台的Kindle應用程式，並不支援用戶直接購買電子書。若蘋果用戶需要購買新電子書，就必須透過Safari瀏覽器進行。

>>>【太空競賽】亞馬遜衛星「古柏計畫」即將啟動　料創千億商機

責任編輯：曾曉汶

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