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抖音被裁侵害用戶資料 須賠5千元人民幣

環球政經 16:46 2020/07/31

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短片社交程式「抖音」深受內地市場歡迎，不過也多次遭網民質疑會竊取用戶資料。有內地用戶認為抖音非法獲取其個人信息，而到北京互聯網法院控訴，並最終勝訴，獲賠經濟損失5231人民幣。

據澎湃新聞報道，內地用戶凌XX指，於上年年頭在手機通訊錄內沒有任何聯絡人的情況下，註冊登錄抖音後，發現大量好友被推薦為「可能認識的人」。於是，便到北京互聯網法院控訴抖音的運營商北京微播視界科技有限公司。

北京互聯網法院認為，微播視界公司在未徵得該名用戶同意下，處理其個人信息，構成構成個人信息權益的侵害，判賠經濟損失5231元，包括經濟損失1000元及維權合理費用4231元。報道指出，抖音非法獲取、知悉以至利用其姓名、手機號碼、社交關係、位置等個人信息和擁有權，構成損害。

法院審理認為，在是次案件中，微播視界公司讀取及與通訊錄進行匹配的行為，並沒有損害該名用戶利益，所以屬合理使用。法院又認為，在凌XX註冊抖音前，微播視界公司就可從其他用戶中收集凌XX的資料（如手機號碼及姓名），當知道用戶未有註冊該軟件時，就應當立刻刪除，但直截凌XX起訴時，該信息仍儲存於抖音的後台系統中，不屬於合理使用，構成侵權。

法院又指出，該信息可得悉凌XX的社交關係，這是屬於個人信息，所以亦構成侵權；微播視界公司未得到該名用戶同意下，取得其個人位置數據，亦構成侵權。

 

收集 北京 經濟 軟件 抖音

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