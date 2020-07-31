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任天堂被黑客入侵 《孖寶賽車》等經典遊戲原始碼流出

環球政經 16:30 2020/07/31

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新冠肺炎大流行，多國市民逗留家中靜待疫情減退，造就遊戲機銷量急升，任天堂旗下Switch更一度賣斷市，但近日卻受黑客攻擊，大量經典遊戲的原始製作數據流出，連當年的開發者都驚嘆重見舊作面世。

今次外流的遊戲原始數據，包括美術草稿、素材和程式碼，多是任天堂於90年代中期開發。是次外流的規模之大，引起國際遊戲界高度關注，更將洩露的代碼稱為「GigaLeak」。

相關閱讀：【遊戲審查】《Super Mario Maker 2》涉辱華　遭全中國電商下架

遭外流的任天堂遊戲包括 1991 年的《薩爾達傳說：眾神的三角神力》（The Legend of Zelda：A Link to the Past）、1992 年的《孖寶賽車》（Super Mario Kart）、1995 年的Super Mario World 2: Yoshi's Island、1995 年開發完成卻窖藏到 2017 才發行的Star Fox 2等遊戲。

當年有份開發Star Fox 2的團隊成員Dylan Cuthbert相隔多年再見昔日作品，於社交平台驚嘆已經差不多30年沒有見過作品，還問黑客從哪裡找到相關資訊。

相關閱讀：拒硬食黃牛炒價　美國網民自費$199買零件砌Switch

任天堂已經不是第一次被黑客攻擊。在本年4月及6月分別發公告，承認被黑客分別盜取16萬及14萬玩家帳號資料，更有玩家其後聲稱帳號被黑客在網上刷了近100 美元的遊戲點數。當時任天堂回應指，對相關人員道歉，保證未來會加強安全性，確保相同狀況不再發生。

 

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撰文 : 國際組

遊戲 任天堂 Switch Mario 黑客

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