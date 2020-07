任天堂被黑客入侵 《孖寶賽車》等經典遊戲原始碼流出

新冠肺炎大流行,多國市民逗留家中靜待疫情減退,造就遊戲機銷量急升,任天堂旗下Switch更一度賣斷市,但近日卻受黑客攻擊,大量經典遊戲的原始製作數據流出,連當年的開發者都驚嘆重見舊作面世。

今次外流的遊戲原始數據,包括美術草稿、素材和程式碼,多是任天堂於90年代中期開發。是次外流的規模之大,引起國際遊戲界高度關注,更將洩露的代碼稱為「GigaLeak」。

相關閱讀:【遊戲審查】《Super Mario Maker 2》涉辱華 遭全中國電商下架

遭外流的任天堂遊戲包括 1991 年的《薩爾達傳說:眾神的三角神力》(The Legend of Zelda:A Link to the Past)、1992 年的《孖寶賽車》(Super Mario Kart)、1995 年的Super Mario World 2: Yoshi's Island、1995 年開發完成卻窖藏到 2017 才發行的Star Fox 2等遊戲。

當年有份開發Star Fox 2的團隊成員Dylan Cuthbert相隔多年再見昔日作品,於社交平台驚嘆已經差不多30年沒有見過作品,還問黑客從哪裡找到相關資訊。

相關閱讀:拒硬食黃牛炒價 美國網民自費$199買零件砌Switch

任天堂已經不是第一次被黑客攻擊。在本年4月及6月分別發公告,承認被黑客分別盜取16萬及14萬玩家帳號資料,更有玩家其後聲稱帳號被黑客在網上刷了近100 美元的遊戲點數。當時任天堂回應指,對相關人員道歉,保證未來會加強安全性,確保相同狀況不再發生。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】