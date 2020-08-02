【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】玫瑰數量隱藏不同花語 男士送花千祈唔好送錯

玫瑰嘅數量隱藏唔同嘅花語！10,000朵 愛妳一萬年，男士送花時千祈唔好送錯！99朵玫瑰代表天長地久，而好多男士求婚都會送108朵玫瑰，女士見到一定會非常感動，即刻應承SAY YES I DO！原來花既數量背後隱藏唔同花語和意思！男士喺選購玫瑰時，記住留意背後既含意，唔好送錯啊!

1朵: 唯一的愛、對你情有獨鍾、心中只有你

▲ 1朵玫瑰代表唯一的愛、對你情有獨鍾！好友送女友生日時1朵玫瑰，代表心中只有你！

2朵: 心心相印、世界只有我倆

3朵: 我愛你、山盟海誓、甜蜜戀情愛在心底

4朵: 誓言、承諾、海誓山盟、至死不渝

5朵: 無怨無悔

6朵: 順心如意、順利、永結同心

7朵: 祝福、喜相逢、祝你幸運、無盡的祝福

▲ 筆者去年DIY一個7朵主色係紫色保鮮花瓶賀細妹結婚，代表無盡的祝福

8朵: 深深歉意、請原諒我

9朵: 天長地久、長相廝守、長相守、堅定

10朵: 十全十美、完美的你、完美的愛情

11朵: 一心一意

12朵: 比翼雙飛、心心相印

13朵: 暗戀的人

17朵: 好聚好散、讓我們的愛到此為止

18朵: 真誠的心，尤其適合在追求或者表白的時候贈送

20朵: 一生一世

22朵: 兩情相悅雙雙對對

24朵: 24小時無時不思念

30朵: 不需言語的愛

33朵: 深情呼喚我愛你

36朵: 全因有你

44朵: 山盟海誓、恆古不變的誓言

50朵: 無悔的愛

51朵: 我的心裡只有你

55朵: 無怨無悔

66朵: 事事順利、六六大順

77朵: 喜相逢、情人相逢、相逢自是有緣

80朵: 彌補

88朵: 彌補歉意、用心彌補一切的錯

99朵: 長相廝守、天長地久、地老天荒、永遠相愛



100朵: 白頭偕老、百年好合、百分之百的愛

101朵: 直到永遠、無盡的愛108朵:求婚、嫁給我吧

▲ 好友求婚時送朵玫瑰，內藏鑽石戒指，非常有心思而帶驚喜！

111朵: 一生一世只愛你一個

123朵: 愛情自由、自由之戀

144朵: 12×12愛你日日月月、愛你生生世世

365朵: 天天想你、天天愛你

999朵: 天長地久、長相廝守、至死不渝、無盡的愛

1,000朵: 忠誠的愛

1,001朵: 一輩子的愛

▲ 好友求婚時送108朵玫瑰，最終抱得美人歸！

10,000朵: 愛妳一萬年

提到「愛你一萬年」，會想起周星馳當年在電影《西遊記大結局之仙履奇緣》裡的一句「愛你一萬年」。好友跟我們說:「求婚時買108朵玫瑰送比未婚妻好鬼重！」我們笑說:「娶得美人歸，值返晒！」如果送一萬朵玫瑰，相信可以鋪地毯！

最後，送上劉德華唱既《愛你一萬年》，送一萬朵玫瑰時可以留意背後既含意

《愛你一萬年》主唱: 劉德華

地球公轉一次是一年

那是代表多愛你一年

恒久的地平線

和我的心永不改變

愛你一萬年

愛你經得起考驗

飛越了時間的局限

拉近地域的平面

緊緊的相連



作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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