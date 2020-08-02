  • 27°C
香港時間 : 2020802日 (日) 08:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】玫瑰數量隱藏不同花語 男士送花千祈唔好送錯

名人薈萃 07:32 2020/08/02

分享：

玫瑰嘅數量隱藏唔同嘅花語！10,000朵 愛妳一萬年，男士送花時千祈唔好送錯！99朵玫瑰代表天長地久，而好多男士求婚都會送108朵玫瑰，女士見到一定會非常感動，即刻應承SAY YES I DO！原來花既數量背後隱藏唔同花語和意思！男士喺選購玫瑰時，記住留意背後既含意，唔好送錯啊!

1朵:  唯一的愛、對你情有獨鍾、心中只有你

1朵玫瑰代表唯一的愛、對你情有獨鍾！好友送女友生日時1朵玫瑰，代表心中只有你！

2朵:   心心相印、世界只有我倆
3朵:　我愛你、山盟海誓、甜蜜戀情愛在心底
4朵:   誓言、承諾、海誓山盟、至死不渝
5朵:   無怨無悔
6朵:   順心如意、順利、永結同心
7朵:　祝福、喜相逢、祝你幸運、無盡的祝福

筆者去年DIY一個7朵主色係紫色保鮮花瓶賀細妹結婚，代表無盡的祝福

8朵:   深深歉意、請原諒我
9朵:　天長地久、長相廝守、長相守、堅定
10朵:　十全十美、完美的你、完美的愛情
11朵:　一心一意
12朵:　比翼雙飛、心心相印
13朵:　暗戀的人
17朵:　好聚好散、讓我們的愛到此為止
18朵:　真誠的心，尤其適合在追求或者表白的時候贈送
20朵:　一生一世
22朵:　兩情相悅雙雙對對
24朵:　24小時無時不思念
30朵:　不需言語的愛
33朵:　深情呼喚我愛你
36朵:　全因有你
44朵:　山盟海誓、恆古不變的誓言
50朵:　無悔的愛
51朵:　我的心裡只有你
55朵:　無怨無悔
66朵:　事事順利、六六大順
77朵:　喜相逢、情人相逢、相逢自是有緣
80朵:　彌補
88朵:　彌補歉意、用心彌補一切的錯
99朵:　長相廝守、天長地久、地老天荒、永遠相愛

100朵:　白頭偕老、百年好合、百分之百的愛
101朵:　直到永遠、無盡的愛108朵:求婚、嫁給我吧

好友求婚時送朵玫瑰，內藏鑽石戒指，非常有心思而帶驚喜！

111朵:　一生一世只愛你一個
123朵:　愛情自由、自由之戀
144朵:　12×12愛你日日月月、愛你生生世世
365朵:　天天想你、天天愛你
999朵:　天長地久、長相廝守、至死不渝、無盡的愛
1,000朵:　忠誠的愛
1,001朵:　一輩子的愛

好友求婚時送108朵玫瑰，最終抱得美人歸！

10,000朵:　愛妳一萬年

提到「愛你一萬年」，會想起周星馳當年在電影《西遊記大結局之仙履奇緣》裡的一句「愛你一萬年」。好友跟我們說:「求婚時買108朵玫瑰送比未婚妻好鬼重！」我們笑說:「娶得美人歸，值返晒！」如果送一萬朵玫瑰，相信可以鋪地毯！
最後，送上劉德華唱既《愛你一萬年》，送一萬朵玫瑰時可以留意背後既含意

《愛你一萬年》主唱:　劉德華

地球公轉一次是一年
那是代表多愛你一年
恒久的地平線
和我的心永不改變
愛你一萬年
愛你經得起考驗
飛越了時間的局限
拉近地域的平面
緊緊的相連
 

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

更多Flora Rabbit 愛生活@Flora Rabbit的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Flora Rabbit、編輯：邊婕

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

最新專欄文章 更多

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】如何保鮮愛情？紅玫瑰保鮮花鎖住最美的愛情
2020/07/26
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】如何保鮮愛情？紅玫瑰保鮮花鎖住最美的愛情
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】全港提早放暑假 不如在家動手DIY保鮮花瓶（附步驟圖）
2020/07/19
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】全港提早放暑假 不如在家動手DIY保鮮花瓶（附步驟圖）
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】輕輕鬆鬆香港本地探索之旅 暢遊海下灣猶如去沙巴小島
2020/07/12
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】輕輕鬆鬆香港本地探索之旅 暢遊海下灣猶如去沙巴小島
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】怎麼冷酷却仍然美麗 小王子最愛的紅玫瑰
2020/07/05
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】怎麼冷酷却仍然美麗 小王子最愛的紅玫瑰
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】常喝伊朗玫瑰花茶 容顏停留20歲！
2020/06/28
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】常喝伊朗玫瑰花茶 容顏停留20歲！

上一篇文章

【新盤戰況】限聚令收緊遇上3號風球未動搖入市決心 帝御·金灣首批185伙一Q清袋

下一篇文章

【英倫的天空@iM網欄】移居英國好頭痛？ 搵政府學校有冇計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【樓市現象】康怡3房再跌穿1000萬 樓價仲平過將軍澳3房
【樓市現象】康怡3房再跌穿1000萬 樓價仲平過將軍澳3房
【疫市奇聞】內地業主怕來港隔離　逾千萬交易見財化水
【疫市奇聞】內地業主怕來港隔離　逾千萬交易見財化水
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）