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【美國疫情】特朗普友好身故 未能確定是否造勢大會中感染

環球政治 16:10 2020/08/01

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【美國疫情】出席造勢大會後中招 特朗普支持者凱恩染疫不治

與美國總統特朗普關係友好、曾獲特朗普提名任聯儲局理事的凱恩（Herman Cain），因新冠肺炎病逝，終年74歲。凱恩6月曾出席特朗普的造勢大會撐場，期間未帶口罩，之後確診感染新冠病毒。

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凱恩助手在凱恩的個人網站公布他的死訊。他的死來得相當突然，他6月20日曾出席在俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行的特朗普造勢大會，不久後確診，7月1日入院後，未能確認染疫是否與造勢大會有關，但凱恩期間未戴口罩。

他的病情惡化得很快，他7月7日曾在Twitter向外界交代他的病況，指醫生正試圖確保他能獲得足夠氧氣，可見他當時已出現呼吸困難。他又形容病毒強大（a tough virus），籲大家持續祈禱。

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他於2006年被診斷出患上大腸癌，發現時已屆末期，且癌細胞已轉移至肝部，醫生判斷他生存機會只得30%，但他仍然成功康復。晚期癌症也捱得過，卻不敵新冠病毒。

特朗普（Donald Trump）在Twitter發帖文致哀，他稱凱恩有成功的事業，受人敬重，是愛國之士、一位好朋友，祝願他安息。他並透露，已致電凱恩家人，致以慰問。

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凱恩出身勞工階層，有數學學士及電腦科學碩士學位，曾加入多間大機構任職，包括可口可樂、Burger King等。事業最光輝一役，是擔任連鎖薄餅店Godfather Pizza行政總裁，成功帶領集團度過財務困境。

他投身政界亦表現出色，曾參與2012年美國總統大選，由於辯論表現出色，支持度一度領先奧巴馬，惟後來捲入性侵醜聞退選。他是特朗普忠實支持者，曾獲特朗普提名擔任聯儲局理事。

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責任編輯：文青青

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