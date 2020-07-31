點解要轉身抬腳？買餸新常態 慈雲山街巿做試點

本港第三波疫情，黃大仙的慈雲山中心出現3個大染疫群組，每個群組涉及20、30人確診，被形容疫情災區，令區內居民非常擔心。由建華集團營運的慈雲山中心街巿，近日推出一系列防疫措施，公司發言人指該區有不少老人家，即使在疫情下也未必會去網購，每日都要親自去街巿買餸，新措施希望可以讓居民安心入街巿買餸。黃大仙街巿是首個試點，稍後可能會推行到轄下20多個街巿。疫情一日未退，這會成為買餸新常態？

每個入街巿的居民都有四個防疫程序：

1戴口罩；

2在主要出入口要量體溫

3於正門入口設立通過歐盟認證的「智能消毒站」，消毒站有氣孔噴出消毒噴霧，巿民站在「站前」轉身前後身消毒，抬腳甚至可消毒埋鞋底。

4正門入口設抗疫站提供一次性手套及酒精搓手液。

街巿內的商戶則有6項防疫措施：

1每14天進行新型冠狀病毒測試，通過方可獲發健康咭及上班工作；

2須戴口罩、面罩、手套及健康咭；

3入街巿前須量度體溫；

4街市每隔2小時使用1:49稀釋漂白水消毒；

5每晚於街市進行徹底霧化消毒；

6經常被接觸的地方 (包括積分機、門柄等) 已噴灑可維持半年的「新一代光觸媒」光自潔納米液消毒。

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