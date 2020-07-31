【阿里巴巴騰訊】支付寶、微信支付涉壟斷？　外電：內地研調查螞蟻騰訊（第二版）

▲ 外電報導，內地監管機構正研究對支付寶、微信支付發起反壟斷調查。

外電報道，中國監管機構正研究是否對阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團支付寶、騰訊 （00700） 旗下微信支付發起反壟斷調查。消息引述內地央行認為，螞蟻集團、騰訊兩家電子支付巨頭利用市場支配地位打擊競爭。螞蟻集團剛於7月中宣布，會在香港、上海科創板尋求上市。

騰訊U盤倒跌，全日收跌0.2%，報534元，成交85億元；阿里巴巴收報246元，升0.5%，成交36億元。螞蟻發言人指，不回應有關傳聞；騰訊尚未回應本報查詢。

路透社稱，國務院反壟斷委員會已耗時超過1個月，收集螞蟻集團旗下支付寶和微信支付的相關資料。若調查成立，或將影響螞蟻集團在香港和上海的上市計劃，公司估值擬超過2000億美元。

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目前內地監管機構尚未對是否進行調查作出最終決定，知情人士稱，反壟斷委員會「非常嚴肅」對待人行的建議。同時，螞蟻以及騰訊正積極游說政府不要進行調查。

目前支付寶在內地移動支付市場享有55%市佔率，微信支付市佔率為39%。消息人士認為，以內地反壟斷法規，支付市場由兩大陣營分庭抗禮﹐理應不構成市場支配地位。

（第二版新增螞蟻集團回應）

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