【太空競賽】亞馬遜衛星「古柏計畫」即將啟動　料創千億商機

▲ 亞馬遜（Amazon）近日獲得美國聯邦傳播委員會 （FCC）批准，未來將發射3千顆以上的通訊衛星，讓偏遠地區都可用到高速寬頻的上網服務。

近年科技競賽蔓延至太空，不少科企相繼發射衛星至地球軌道，希望解決偏遠地區上網等問題。早前繼SpaceX發射Starlink衛星後，亞馬遜（Amazon）都摻一腳，近日獲得美國聯邦傳播委員會 （FCC）批准，未來將發射3千顆以上的通訊衛星，讓偏遠地區都可用到高速寬頻的上網服務。

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路透社報道提及，亞馬遜的衛星上網服務「古柏計劃」（Project Kuiper）已獲FCC批准，該企將斥資100億美元（約774億港元），發射3236顆衛星到低地球軌道。亞馬遜將會分五階段部署，當軌道內有578顆衛星，即可開展寬頻服務。摩根士丹利（Morgan Stanley）預計，作為電商巨頭，屆時高速網路增加，能為亞馬遜帶來逾1000億美元（約7749億港元）商機。

亞馬遜資深副總裁DaveLimp指，仍有太多地方寬頻服務不可靠或根本不存在，該企盼透過計劃協助填補缺口。FCC則透露，亞馬遜目前還未完成衛星的設計。他們必須在2026年之前發射一半衛星，而剩餘的半數衛星，也必須於2029年前完成。

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責任編輯：曾曉汶