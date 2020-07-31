【泰禾財困】萬科做白武士 擬斥24億人幣收購近2成泰禾股份

▲ 泰禾集團於深交所發公告指，大股東黄其森旗下泰禾投資擬將19.9%的股份轉讓給萬科旗下海南萬益。

豪宅開發商泰禾集團（深：000732）近年陷入債務危機，市場屢傳泰禾意圖引入戰略投資者。泰禾集團於深交所發公告指，大股東黄其森旗下泰禾投資擬將19.9%的股份轉讓給萬科 （02202） 旗下海南萬益，轉讓價格為每股4.9元（人民幣，下同），涉資約24.3億元。

泰禾集團昨與海南萬益簽署《股份轉讓框架協議》，根據公告，泰禾投資持有泰禾集團48.97%的股權，交易完成後，泰禾投資的持股比例降至29.07%，萬科成為泰禾集團第二大股東。

公告又指，轉讓完成後，萬科將協助泰禾集團完善公司治理，並推動泰禾目前進行的債務重組工作，盤活存量資產，維持正常經營。

泰禾集團早年積極衝規模，且瘋狂拿地，毫無節制的規模擴張，令公司負債從2014年的557億元，推升至2019年底的1906億元。

值得留意是，外電此前指，泰禾計劃以約10億美元價值，出售保險公司泰禾人壽。

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