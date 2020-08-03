A+D股還不够？首家A+D+H三地上市家電企業海爾智家來了！

一直被眾人所關注的「海爾智家私有化海爾電器」一事，近日終於等來了實質性進展。根據公司最新發佈的公告，在達成先决條件的前提下，海爾智家將透過發行H股作爲注銷計劃股份的對價，提出私有化海爾電器(01169)的方案，同時向聯交所申請H股介紹上市。私有化海爾電器後，海爾智家將成爲首家在上海、法蘭克福以及香港三地上市的家電企業。

隨著宏觀經濟發展的减速以及家電行業競爭不斷加劇，海外市場的搶佔與開發關乎到中國家電企業未來的發展速度。海爾智家緊緊圍繞「自主創牌」，通過自建與併購，創建起全球化的業務平台。本次私有化海爾電器在香港上市，也可以說是海爾智家完善中國外市場佈局的重要一步。

香港作爲一個成熟的資本市場，有著得天獨厚的自身優勢。首先，作爲國際金融中心，香港在資本運作與監管上有著完善的體系；私有化上市後，意味著海爾智家將接受更嚴格的監管約束，公司可以進一步提高披露質量，完善治理體制。其次，相較於A股與D股，H股最大的優勢在於香港匯集了來自世界各地的投資者，且香港外匯管制相對寬鬆、且稅率相對較低。對於以追求全球化市場佈局的海爾智家來說，三地上市後吸引更多的國際化投資者的關注，股東的結構也將更加多元化，融資靈活性更高。此外，香港上市也將大大提高公司在國際的知名度和企業形象，擴大企業品牌在國際的影響力，有助於海爾智家進一步拓寬國際市場，在全球引領智慧化生態發展新格局。

該交易體現了公司對未來戰略規劃的明確及戰略實踐的堅定決心。現階段，面對用戶個性化、多樣化的需求，海爾智家已通過海爾、卡薩帝、統帥、美國GE Appliances、新西蘭Fisher&Paykel、日本AQUA、意大利 Candy七大家電品牌的全球化戰略協同，實現對全球市場與用戶社群的全方位覆蓋。私有化海爾電器後，則可發揮海爾智家與海爾電器的協同效應，進一步優化整合資源，實現發展的長期可持續性，同時加速推動「海爾智家體驗雲」戰略成果落地。

最後，從長遠來看，私有化後現有的海爾智家與海爾電器的組織架構將可以得到顯著優化，現階段由於産品線、品牌及渠道的單獨管理而導致的資源重複和精力重叠，而造成一定的成本浪費在財務方面，分別上市也制約了兩家公司有效利用資本的可能性。相信私有化後，透過一定的優化整合，兩家公司各方面的重合問題將得以整合提升，進而長期爲股東帶來長遠回報。

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