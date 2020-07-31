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【有驚無喜】呢隻乳業股發完盈喜　股價竟然大插水

股樓投資 16:53 2020/07/31

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上市公司發盈喜，本來是好消息，但澳優乳業（01717）今日公布盈喜，預期截至6月30日止半年純利增長53.6%至61.3%，即約4億元（人民幣，下同）至4.2億元，不過數據實際反映第二季盈利增長放緩，股價今日急挫10.2%。

通告指出，集團收入增長20.1%至23%，至37.8億元至38.7億元，增長主要源於集團自家品牌配方奶粉在市場上日增之品牌知名度及認受性。

相關文章：【港股追蹤】引入國企做戰略投資者　難怪股價大升

不過，集團第一季錄得收入19.33億元及純利2.7億元，換言之，第二季收入介乎18.47億元至19.37億元，按季幾乎沒有增長；而第二季純利為1.3億至1.5億元，按季倒退44%至52%。

集團解釋，於今年5月下旬，公司開始注意到，在冠狀病毒病(COVID-19)爆發造成之種種影響下，若干品牌在分銷方面出現庫存過剩。為應對有關轉變，公司決定採取審慎方針，適度向若干品牌之分銷商交付產品，從而優化集團分銷渠道上之庫存水平。

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澳優股價今日收報12.98元，跌10.2%，成交額3.9億元，股價創近2個多月以來新低。

撰文 : 李兆明

香港股票 澳優（01717） 盈喜

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