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【遠走他鄉】旅遊記者到英國生活實錄 唔識IT竟然可以入到IT公司？

名人薈萃 10:00 2020/08/02

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近日英國放寬持有英國國民海外護照（BNO）港人的居留權，不少港人都正考慮申請「BNO簽證」前往當地居留，曾經在香港做旅遊記者的Sonia，去年11月申請工作假期簽證（Working Holiday Visa）到英國，近日她在自己經營的Facebook專頁「娘娘 Sonia Travel Journeys」分享自己在英國打工和生活的經驗。

Sonia目前在一間科技初創公司工作，推廣一個教小朋友英文的應用程式，這份工作是在LinkedIn找到，Sonia擔任的影像編輯（Video Editor）職位，主要負責剪輯影片、構思影片內容等。Sonia經過三輪面試後，成功「打倒」近100人，成功取得職位。

相關文章：【遠走他鄉】旅遊記者到英國生活實錄 唔識IT竟然可以入到IT公司？

Sonia透露成功突圍而出主要有4個原因：

第一，由於這份工作需要懂中文，因此Sonia在第一輪面試中佔優勢；

第二，是Sonia有不少影片工作相關的證明，令顧主相信其專業；

第三，是得到前同事或上司的推薦；

第四，是面試表現良好。

Sonia目前在一間科技初創公司工作。（受訪者提供）

不過，Sonia指在英國上班一點也不容易，與外國同事開會、聊天時，都因大量口語用詞而難以融入，並加入對話，Sonia笑說：「喺香港我英文都算OK，但係估唔到真係搞唔掂！依家每日都好努力學好英文。」

 

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撰文 : 黎海怡

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