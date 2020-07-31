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富豪平均用21年賺十億美金 邊個白手興家最快登福布斯榜？

環球政經 15:15 2020/07/31

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要白手興家成為富豪談何容易。英國一間博彩公司研究指，要不靠父幹成十億美元富豪平均要用21年，其中eBay創辦人Pierre Omidyar只用了3年。

英國博彩公司OLBG分析全球百位白手興家富翁，根據其開展業務及成功登上福布斯的年份，發現1995年創立的線上拍賣及購物平台eBay創辦人Pierre Omidyar，只用了3年時間就登上福布斯富翁榜；拼多多創辦人黃崢及Facebook創辦人朱克伯格同樣用上4年時間登榜；而新加坡立邦油漆創辦人吳清亮(Goh Cheng Liang)則花費最長時間，自1955年設廠打拼共59年，才成功賺到十億美元。

相關閱讀：【趣話財經】股價升唔少捐錢亦多？　中國慈善榜內房富豪成主力

香港富翁平均用34年時間登榜，其中華人置業公司前任董事會主席「大劉」劉鑾雄速度最快，用了20年；前九龍倉集團董事局主席吳光正用了32年。

分析亦指，從事科技、金屬礦業及汽車研發，在眾多行業中較快賺到第一桶金，而從事製造生產及建築等傳統行業吸金速度則較慢。

相關閱讀：【新冠肺炎】83超級富豪聯署懇求政府「收稅」 「 我們有的是錢，而且很多」

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撰文 : 國際組

富豪 行業 博彩 朱克伯格 吳光正 劉鑾雄 Facebook eBay

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