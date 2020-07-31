富豪平均用21年賺十億美金 邊個白手興家最快登福布斯榜？

要白手興家成為富豪談何容易。英國一間博彩公司研究指，要不靠父幹成十億美元富豪平均要用21年，其中eBay創辦人Pierre Omidyar只用了3年。

英國博彩公司OLBG分析全球百位白手興家富翁，根據其開展業務及成功登上福布斯的年份，發現1995年創立的線上拍賣及購物平台eBay創辦人Pierre Omidyar，只用了3年時間就登上福布斯富翁榜；拼多多創辦人黃崢及Facebook創辦人朱克伯格同樣用上4年時間登榜；而新加坡立邦油漆創辦人吳清亮(Goh Cheng Liang)則花費最長時間，自1955年設廠打拼共59年，才成功賺到十億美元。

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香港富翁平均用34年時間登榜，其中華人置業公司前任董事會主席「大劉」劉鑾雄速度最快，用了20年；前九龍倉集團董事局主席吳光正用了32年。

分析亦指，從事科技、金屬礦業及汽車研發，在眾多行業中較快賺到第一桶金，而從事製造生產及建築等傳統行業吸金速度則較慢。

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