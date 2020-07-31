【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手

▲ 據蘋果爆料達人Komiya日前在Twitter上列出的iPhone12系列售價及預購時間，最平的5G版iPhone 12最平約5400港元可入手！（Komiya Twitter圖片）

蘋果（Apple）新iPhone 12系列預計延至10月發布，據蘋果爆料達人Komiya日前在Twitter上列出的iPhone12系列售價及預購時間，最平的5G版iPhone 12最平約5400港元可入手！

而Komiya列出的iPhone 12機款包括售價：5.4 吋的iPhone 12、6.1 吋的iPhone 12 Max、6.1 吋的iPhone 12 Pro、6.7 吋的iPhone 12 Pro Max，但僅前兩個機款列明為為5G版本。

iPhone 12（5G）

版本 價格 64GB 699美元（約5,400港元） 128GB 749 美元（約5,800港元） 256GB 849 美元（約6,580港元）

iPhone 12 Max（5G）

版本 價格 64GB 799 美元（約6,200港元） 128GB 849 美元（約6,580港元） 256GB 949 美元（約7,350港元）

iPhone 12 Pro

版本 價格 128GB 1,049 美元（約8,130港元） 256GB 1,149 美元（約8,900港元） 512GB 1,349 美元（約10,500港元）

iPhone 12 Pro Max

版本 價格 128GB 1,149 美元（約8,900港元） 256GB 1,249 美元（約9,680港元） 512GB 1,449 美元（約11,230港元）

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Komiya指，iPhone 12 5G 及iPhone 12 Max 5G 會首先於10月2日開始預售，於10月9日開始送貨；iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max則於10月16日才開始預售，10月23日開始送貨。

不過以上有關iPhone 12 系列的價格及預購時間等，均有待蘋果官方公布。

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責任編輯：張寶燕