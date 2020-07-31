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【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用

環球社會熱點 16:42 2020/07/31

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倫敦帝國理工學院團隊正進行早期試驗，安排多達300人接種數百種實驗新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，多間藥廠的新冠疫苗研發報捷。倫敦帝國理工學院獲英國政府資助研發疫苗，團隊正進行早期試驗，安排多達300人接種數百種實驗新冠疫苗，目前作出少量試種並未見副作用。

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倫敦帝國理工學院教授沙托克（Robin Shattock）表示，他與團隊早前進行低劑量疫苗測試，現時將試驗範圍擴大到約300人，包括部分75歲以上的長者。沙托克指出目前已為少量人接種實驗疫苗，形容耐受性良好及未有出現任何副作用。

但沙托克指出現時要下定論仍過早，他希望作更多測試以取得足夠的安全數據，以爭取於今年10月起為數千人接種疫苗。但由於英國的確診病例呈下降趨勢，沙托克及團隊計劃於其他地方測試疫苗，進一步證實疫苗效果。

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倫敦帝國理工學院研發的疫苗，使用以病毒為基礎的遺傳密碼合成鏈，如注射到肌肉上，就會指引人體自身細胞複製冠狀病毒的刺針蛋白，從而激發人體免疫反應，以抵抗新冠肺炎病毒的侵襲。

沙托克指出，團隊目前臨床試驗牽涉20種冠狀病毒疫苗，他確信其中最少兩種會有效，但效果強弱取決於人體免疫反應的強度。

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責任編輯：何穎兒

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