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康泰旅行社遭債主入稟清盤　老牌旅行社疫市求生不成功？

商業 15:32 2020/07/31

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康泰旅行社稱，被追討費用只因資金轉賬在途原因，導致時間延誤。（康泰Facebook圖片）

新冠肺炎疫情嚴重衝擊旅遊業，本港大型旅行社康泰旅行社亦遭債主入稟清盤，有關聆訊已排期於11月4日進行。康泰旅行社作為本港老牌旅行社，去年底已全面易手。面對疫情，康泰旅行社亦開拓網店生意、本地遊，為何還是無法疫市求生？

雖然康泰旅行社稱，被追討費用只因資金轉賬在途原因，導致時間延誤，公司已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題。不過，康泰旅行社確實面對旅遊業寒冬接近7個月。

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疫市求生招數：網購＋本地遊

在各地出入境限制下，旅行團全數取消；唯有推出「HT Mall」，在網購市場分一杯羹。HT Mall主要售賣旅遊手信包特色小食、日本清酒等；另亦有防疫產品，包括市民最急需的口罩。疫情稍緩時，康泰旅行社亦推出港人限定的本地一天遊旅行團，團費低至99元，冀轉攻本地市場。

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康泰發展史　如何走向中資？

康泰旅行社是香港深入民心的旅行社品牌，早於1966年由黃士心父親黃明銓成立。後來黃士心接手，規模逐漸擴大，業務涵蓋旅行團、自由行套票、私人組團、遊學團等旅行服務。 

不過於2011年，黃士心和兒子黃進達把康泰主要股權售予海航，去年底再由海航投資的凱撒旅業入主全數股份，康泰旅行社正式由港資變中資。

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責任編輯：葉泳珊

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