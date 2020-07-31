  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 15:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲第二波疫情】英國擬推全面WhatsApp診症 親自睇醫生高危

環球社會熱點 15:08 2020/07/31

分享：

【歐洲第二波疫情】睇醫生高危 英國擬推全面WhatsApp診症

新型冠狀病毒傳染性高，疫情下看醫生成為高危動作，醫生、病人都有染疫風險，如何安全地看病？英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）提議全面推行遙距診症，以WhatsApp等方式看醫生。

【歐洲第二波疫情】法國年輕人夜夜笙歌 官斥不負責任

【美國大選】西班牙流感亦如期選舉 疫情下如何投票？

夏國賢在倫敦出席皇家內科醫學會（Royal College of Physicians）活動時指，除非有臨床上的迫切需要，否則未來英格蘭所有普通科醫生診症，都應該透過電話或以影片方式遙距進行。

他表示，新冠疫情爆發後，70%的普通科醫生診症是遙距進行，只有26%是面對面診症，比率與以往相反，去年同期遙距看醫生比率僅25%，面對面則是71%。

【美國疫情】佛州死亡人數連3日破頂 邁阿密ICU佔用率146%

【美國大選】遇戰爭、疫情從未改期 特朗普無藉口推遲

他稱用Whatsapp等方式看病有其限制，但新冠病毒疫情嚴重，要取得平衡。夏國賢指出，有關遙距看病的反應正面，尤其在鄉郊地區，可節省大量交通時間，對醫生及病人都是利多於弊。

他補充，不會全面取締面對面診症，指遙距診症會對長者或最貧困的人士看醫生，構成障礙，會保留有關系統，但強調不應看輕年長人士，咬定他們不懂科技（shouldn’t patronise older people by saying they don’t do tech）。

【新冠疫苗】或要每年注射 阿斯利康CEO指病毒難預測

【新冠疫苗】英國四出搜羅 再簽6000萬劑協議

報道指，夏國賢的言論非單純建議，而是蓄勢待發、快將實施的政策，當局已向普通科醫生發指引。惟提議未獲醫學界全面接納，皇家普通科醫學會（Royal College of GPs）表明不支持，認為恰當接觸對醫生及病人都有好處。

皇家內科醫學會主席馬歇爾（Martin Marshall）則形容，這是疫情下更佳的工作方法，但他對將遙距診症恆常化有保留，指長期推行不符合任何人最佳利益。

【美國大選】奧巴馬暗斥特朗普想推遲大選 力阻民眾投票

【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

疫情 醫生 英國 英格蘭 WhatsApp 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間15:00）
【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
Google與華割席：不服務中國 對撐美國政府感自豪
Google與華割席：不服務中國 對撐美國政府感自豪
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡