▲ 【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危

新型冠狀病毒傳染性高,疫情下看醫生成為高危動作,醫生、病人都有染疫風險,如何安全地看病?英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)提議全面推行遙距診症,以WhatsApp等方式看醫生。

夏國賢在倫敦出席皇家內科醫學會(Royal College of Physicians)活動時指,除非有臨床上的迫切需要,否則未來英格蘭所有普通科醫生診症,都應該透過電話或以影片方式遙距進行。

他表示,新冠疫情爆發後,70%的普通科醫生診症是遙距進行,只有26%是面對面診症,比率與以往相反,去年同期遙距看醫生比率僅25%,面對面則是71%。

他稱用Whatsapp等方式看病有其限制,但新冠病毒疫情嚴重,要取得平衡。夏國賢指出,有關遙距看病的反應正面,尤其在鄉郊地區,可節省大量交通時間,對醫生及病人都是利多於弊。

他補充,不會全面取締面對面診症,指遙距診症會對長者或最貧困的人士看醫生,構成障礙,會保留有關系統,但強調不應看輕年長人士,咬定他們不懂科技(shouldn’t patronise older people by saying they don’t do tech)。

報道指,夏國賢的言論非單純建議,而是蓄勢待發、快將實施的政策,當局已向普通科醫生發指引。惟提議未獲醫學界全面接納,皇家普通科醫學會(Royal College of GPs)表明不支持,認為恰當接觸對醫生及病人都有好處。

皇家內科醫學會主席馬歇爾(Martin Marshall)則形容,這是疫情下更佳的工作方法,但他對將遙距診症恆常化有保留,指長期推行不符合任何人最佳利益。

