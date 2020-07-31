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【港股追蹤】引入國企做戰略投資者　難怪股價大升

股樓投資 16:35 2020/07/31

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港股近期成交金額持續回落，本周回落至1,000億元至1,200億元水平，市場氣氛轉趨審慎下，炒作轉移至以消息面炒起細價股。今日升勢最凌厲的正通汽車（01728），正正是用一單消息就炒起股份。公司昨日發公告，指持股逾5成的控股股東與獨立第三方訂立意向書，並有意出售近3成權益。消息刺激股價今日最多曾升超過65%，高見1.34元，收報1.12元，升38%。

集團公布，於7月29日，持有公司股權51.29%的控股股東Joy Capital與一名獨立第三方廈門國貿訂立一份意向書，Joy Capital有意向其出售29.9%權益。

相關文章:【趣話財經】大行讚業績渣打反被沽　滙豐下星期股價危危乎？

廈門國貿為廈門市政府控股之國有企業單位，根據意向書，擬定每股代價不應低於較於意向書日期前120個連續交易日內在聯交所所報每股平均收市價溢價30%之數額。Joy Capital與潛在買方有意於未來數周內落實並訂立正式買賣協議。倘潛在交易獲落實，潛在買方將成為公司之戰略性投資者。公司謹此預期該關係將向集團提供協同效應及重大機會，以憑藉潛在投資者之規模、網絡及財務實力進一步發展及加強集團汽車經銷，汽車金融服務等公司業務發展。

引入國有企業作戰略投資者，而且持股權益近30%，屬較少見的動作，但也反映公司有大展拳腳的決心。在國企背景加持下，自然有資金炒起。但股價今日反彈之最高位1.34元，仍受制月中的前浪頂，約1.4元，短期此水平或成為股份阻力，短炒的投資者要多加留意。

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撰文 : 古植平

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