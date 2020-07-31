【商廈疫情】寫字樓或頻現負資產　傳財仔考慮Call Loan

新冠肺炎肆虐，加上早前的貿易戰，以及近期的《港區國安法》爭議，均令中美關係惡化，對港經濟影響深遠。雖然住宅樓價未見大跌，惟工商舖市場早已陷入寒冬，若經濟進一步惡化，更可能觸發負資產潮。

《路透社》報道指，寫字樓價格於過去一年大跌三成，令市場陷入恐慌，有貸款機構對此感到憂慮，若情況持續，會考慮收回或重組貸款。報道引述投資者指，預計未來半年至一年間，情況難好轉，建議盡快收回貸款。

報道同時引述一名銀行高層指，銀行也憂慮市場前景，正研究經濟現況與市場估值之間的差距。該名銀行高層續說，市場已出現信貸違約，但無對外公布，預計情況不會好轉，相信三至六個月後，情況會更嚴峻。

據金管局規定，為減低違約風險，銀行對商業物業貸款額，不能超過物業價值的四成，即最高按揭成數為四成。值得留意的是，財務機構不受金管局限制，個別財務公司更提供八成按揭，據報有財務公司已為物業重新估值，審視情況，雖然商廈業主暫未被要求提早償還貸款，即俗稱「Call Loan」，但若樓價持續下跌，「Call Loan」機會便大增。

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