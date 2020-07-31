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【立法會選舉】疫情下選舉押後或如期舉行？　一文看清歐美亞各國選擇

即市財經 14:53 2020/07/31

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疫情下有國家如期選舉，也有國家押後選舉。

消息指今日新增約120宗確診個案，政府擬最快傍晚宣布立法會選舉延期，國際民主及選舉協助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）報告指，由2月21日至7月26日期間，至少68個國家或地區因疫情押後選舉，但同時亦有至少49個國家或地區繼續舉行選舉投票，其中至少31個國家和地區已舉行了全國選舉或公民投票，反映押後選舉並非主流意見。

相關文章：【立法會選舉】消息：政府最快傍晚公布押後立法會選舉

部分如期舉行選舉的國家或地區
2月 台灣鄉鎮市區長補選
3月 澳洲昆士蘭州地方選舉
  加拿大議會選舉
  法國首輪地方選舉
  以色列立法會選舉
4月 日本地區補選
  南韓國會選舉
  瑞士日內瓦次輪市政選舉
5月 尼日利亞地區選舉
6月 蒙古議會選舉
7月 日本東京都知事選舉
  新加坡國會選舉

 

疫情下舉行選舉　政府採取甚麼措施
國家 選舉日 選舉時採取措施
新加坡 7月10日 - 禁止候選人舉行戶外集會，以免吸引民眾聚集
- 票站數目增加兩成多至近1,100個，向選民提供前往票站的建議時間，安排長者在早上時段先行投票，以達到分流作用
- 選民可先行上網了解票站排隊人數，以免人群聚集
- 抱恙或正在居家隔離的選民必須在晚上7至8時的特設時段投票，醫院病人或在指定居所隔離者則不能投票
- 選民排隊投票時必須保持一米距離，除了到票站後須拉下口罩讓選舉人員確認身份外，全程必須戴口罩
- 領取選票前須消毒雙手，再戴上即棄手套，可自攜筆填選名單
- 其後投票時間延長兩小時至晚上10時，並取消了佩戴手套的規定
南韓 4月15日 - 政府特製宣傳品，提醒民眾注意投票期間各項防疫措施
- 容許新冠肺炎患者、隔離人士和醫護人員可以預先郵寄投票
- 在投票日前的周五及周末增設投票時段（有26%選民選擇提早投票）
- 為選民提供消毒搓手液和即棄手套，規定選民須探熱、戴口罩
- 排隊期間要相隔至少一米距離，並只可在選舉人員核對身份時脫下口罩

 

部分押後選舉的國家或地區
奧地利地區選舉 3月15及22日 押後至6月28日
法國次輪地區選舉 3月22日 押後至6月28日
意大利國會選舉 3月29日 押後至9月
西班牙地區選舉 4月5日 押後至7月12日
英國地區選舉 5月 押後至2021年5月
波蘭總統選舉 5月10日 押後至6月28至7月12日
澳洲新南威爾士州地方選舉 9月 押後至2021年9月
     
疫情 選舉 遊行集會 立法會 搓手液 口罩 法國 澳洲 南韓 日本

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