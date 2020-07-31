【立法會選舉】疫情下選舉押後或如期舉行？　一文看清歐美亞各國選擇

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消息指今日新增約120宗確診個案，政府擬最快傍晚宣布立法會選舉延期，國際民主及選舉協助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）報告指，由2月21日至7月26日期間，至少68個國家或地區因疫情押後選舉，但同時亦有至少49個國家或地區繼續舉行選舉投票，其中至少31個國家和地區已舉行了全國選舉或公民投票，反映押後選舉並非主流意見。
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|部分如期舉行選舉的國家或地區
|2月
|台灣鄉鎮市區長補選
|3月
|澳洲昆士蘭州地方選舉
|加拿大議會選舉
|法國首輪地方選舉
|以色列立法會選舉
|4月
|日本地區補選
|南韓國會選舉
|瑞士日內瓦次輪市政選舉
|5月
|尼日利亞地區選舉
|6月
|蒙古議會選舉
|7月
|日本東京都知事選舉
|新加坡國會選舉
|疫情下舉行選舉 政府採取甚麼措施
|國家
|選舉日
|選舉時採取措施
|新加坡
|7月10日
|- 禁止候選人舉行戶外集會，以免吸引民眾聚集
- 票站數目增加兩成多至近1,100個，向選民提供前往票站的建議時間，安排長者在早上時段先行投票，以達到分流作用
- 選民可先行上網了解票站排隊人數，以免人群聚集
- 抱恙或正在居家隔離的選民必須在晚上7至8時的特設時段投票，醫院病人或在指定居所隔離者則不能投票
- 選民排隊投票時必須保持一米距離，除了到票站後須拉下口罩讓選舉人員確認身份外，全程必須戴口罩
- 領取選票前須消毒雙手，再戴上即棄手套，可自攜筆填選名單
- 其後投票時間延長兩小時至晚上10時，並取消了佩戴手套的規定
|南韓
|4月15日
|- 政府特製宣傳品，提醒民眾注意投票期間各項防疫措施
- 容許新冠肺炎患者、隔離人士和醫護人員可以預先郵寄投票
- 在投票日前的周五及周末增設投票時段（有26%選民選擇提早投票）
- 為選民提供消毒搓手液和即棄手套，規定選民須探熱、戴口罩
- 排隊期間要相隔至少一米距離，並只可在選舉人員核對身份時脫下口罩
|部分押後選舉的國家或地區
|奧地利地區選舉
|3月15及22日
|押後至6月28日
|法國次輪地區選舉
|3月22日
|押後至6月28日
|意大利國會選舉
|3月29日
|押後至9月
|西班牙地區選舉
|4月5日
|押後至7月12日
|英國地區選舉
|5月
|押後至2021年5月
|波蘭總統選舉
|5月10日
|押後至6月28至7月12日
|澳洲新南威爾士州地方選舉
|9月
|押後至2021年9月