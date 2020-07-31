【立法會選舉】疫情下選舉押後或如期舉行？　一文看清歐美亞各國選擇

新加坡

7月10日

- 禁止候選人舉行戶外集會，以免吸引民眾聚集

- 票站數目增加兩成多至近1,100個，向選民提供前往票站的建議時間，安排長者在早上時段先行投票，以達到分流作用

- 選民可先行上網了解票站排隊人數，以免人群聚集

- 抱恙或正在居家隔離的選民必須在晚上7至8時的特設時段投票，醫院病人或在指定居所隔離者則不能投票

- 選民排隊投票時必須保持一米距離，除了到票站後須拉下口罩讓選舉人員確認身份外，全程必須戴口罩

- 領取選票前須消毒雙手，再戴上即棄手套，可自攜筆填選名單

- 其後投票時間延長兩小時至晚上10時，並取消了佩戴手套的規定