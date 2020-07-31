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【趣話財經】ATM後再添一員？　字節跳動傳拆中國業務上市

股樓投資 15:16 2020/07/31

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內地科網龍頭，除了ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 外，還有TikTok母公司字節跳動未上市，後者更被喻為騰訊的勁敵。

今日消息傳出字節跳動打算把中國業務在香港或上海上市，其中更傾向選擇香港。消息傳出後，雖然香港沒有字節跳動概念股，但引力傳媒（滬：603598）、省廣集團（深：002400）等A股概念股則炒上。

年初字節跳動的估值則達到1000億美元（約7800億港元）之上，不過隨著今年科網股炒上，該數字應更上一層樓，早前消息指美國投資者收購TikTok的估值達到500億美元，咁計法，字節跳動上市後去到1萬億港紙應無難度，唔知單計中國業務又值幾多呢？

對於上市傳言，字節跳動就話「市場傳言，不予置評」。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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