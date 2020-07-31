【美股分析】蘋果1拆4　散戶有著數　道指最傷？

蘋果 (AAPL) 周四（31）公布上季財報，營收按年增11%，創下該季度歷年來最佳。公布業績同時，蘋果宣布分拆股票，建議1股拆成4股，以周四收市價計，每股價格從384.8美元變成 96.2美元，入手門檻降低，有利於散戶進場。

蘋果拆細股份對公司基本面與市值並不會產生影響，但卻會導致蘋果股價波動對於道指數的影響力下降，進而抑制該指數未來的上漲/下降幅度。、

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是次是蘋果歷史上第五次拆細股票，上一次是2014年，將1股拆成7股，隨後2015年獲納入道指，股價至今累升2.3倍，是帶動道指上漲的最大功臣。

然而不同於納指、標指是「市值加權」指數，道指是「價格加權」指數。目前蘋果在道指權重約 10%，分拆後權重亦是原來的4分之1，權重下滑到第18位，換言之，無論未來蘋果股價漲或跌，其對道指的影響力都將下滑，同樣蘋果股價上升對道指升幅的貢獻亦會減小。

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