【抖音母企】字節跳動中國業務傳考慮香港或上海上市 估值或逾7700億

▲ 抖音母企字節跳動，據報考慮將中國業務在香港或上海上市。

路透社引述知情人士報道，「抖音」（海外版TikTok）母企字節跳動（ByteDance）正考慮將中國業務在香港或上海上市，公司更傾向在香港上市，估值或超過1000億美元（約7750億港元）。同時，字節跳動也考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

字節跳動及港交所不予置評。

報道又稱，字節跳動原本打算作為整體在紐約或香港上市，包括TikTok及其他經營業務，但鑒於美國監管審查收緊，決定分開上市。字節跳動目前正與港交所 （00388） 就中國業務上市洽談，亦正與內地監管機構探討上市計劃。

字節跳動中國業務貢獻公司大多數收入，據報2019年達160億美元。字節跳動整體盈利去年達29億美元，公司2020年的收入目標為286億美元（約2000億人民幣）。

在今年獵豹移動（美：CMCM）非公開出售字節跳動股票的交易中，對字節跳動的估值高達1400億美元（約1.09萬億港元）。

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