  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 15:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【抖音母企】字節跳動中國業務傳考慮香港或上海上市 估值或逾7700億

即市財經 14:42 2020/07/31

分享：

抖音母企字節跳動，據報考慮將中國業務在香港或上海上市。

路透社引述知情人士報道，「抖音」（海外版TikTok）母企字節跳動（ByteDance）正考慮將中國業務在香港或上海上市，公司更傾向在香港上市，估值或超過1000億美元（約7750億港元）。同時，字節跳動也考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

字節跳動及港交所不予置評。

報道又稱，字節跳動原本打算作為整體在紐約或香港上市，包括TikTok及其他經營業務，但鑒於美國監管審查收緊，決定分開上市。字節跳動目前正與港交所 （00388） 就中國業務上市洽談，亦正與內地監管機構探討上市計劃。

字節跳動中國業務貢獻公司大多數收入，據報2019年達160億美元。字節跳動整體盈利去年達29億美元，公司2020年的收入目標為286億美元（約2000億人民幣）。

在今年獵豹移動（美：CMCM）非公開出售字節跳動股票的交易中，對字節跳動的估值高達1400億美元（約1.09萬億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】傳小鵬汽車8月赴美上市 阿里、小米有份投資

【新股IPO】中國恒大：正考慮分拆物管業務香港上市 傳最多籌155億（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 IPO 抖音 字節跳動

上一篇文章

【立法會選舉】疫情下選舉押後或如期舉行？　一文看清歐美亞各國選擇

下一篇文章

【新股IPO】短視頻營銷方案服務商Netjoy傳集資最多15.5億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐倫敦較港升2%　恒指夜期收市升15點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升2%　恒指夜期收市升15點（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥今截招股 智勤孖展錄5228萬 超購逾2倍
【新股IPO】泰格醫藥今截招股 智勤孖展錄5228萬 超購逾2倍
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆