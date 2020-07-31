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【美國大選】疫情下點投票？西班牙流感亦如期選舉

環球社會熱點 14:41 2020/07/31

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美國疫情持續之際，美國大選將至，美國總統特朗普一度提出延後美國大選。然而，上次西班牙流感疫情嚴峻之時，當年美國中期選舉亦如常舉行，或證明在疫情下舉行美國大選是可行。

哥倫比亞廣播公司（CBS）早前報道指，西班牙流感在美國疫情顛峰為1918年10月至11月，正是中期選舉舉行之時。

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報道指，西班牙流感導致67.5萬美國民眾喪命，加上當時的醫療水平顯然遠低於現時，但當時華府仍堅持如期在11月舉行中期選舉。

不過，傳統的選舉拉票活動因疫情受阻，不少候選人的公開競選演說都遭到取消。有候選人改為在報章登廣告，及郵寄宣傳單張作拉票活動。

報道指，當時是「美國史上首次容許民眾戴著口罩投票」（the first masked ballot ever known in the history of America）。

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當局建議每個票站同時只能有一人或兩人在投票，呼籲民眾不要在票站聚集，並避免不必要的接觸。

然而，不是所有票站都是如常開放，有票站指該區太多選民感染西班牙流感，故決定不開放。

該時報章報道指，投票率明顯是比以往的中期選舉低，形容疫情令數十萬人選擇不去投票。

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