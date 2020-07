【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉

▲ 【美國大選】疫情下點投票?西班牙流感亦如期選舉

美國疫情持續之際,美國大選將至,美國總統特朗普一度提出延後美國大選。然而,上次西班牙流感疫情嚴峻之時,當年美國中期選舉亦如常舉行,或證明在疫情下舉行美國大選是可行。

哥倫比亞廣播公司(CBS)早前報道指,西班牙流感在美國疫情顛峰為1918年10月至11月,正是中期選舉舉行之時。

報道指,西班牙流感導致67.5萬美國民眾喪命,加上當時的醫療水平顯然遠低於現時,但當時華府仍堅持如期在11月舉行中期選舉。

不過,傳統的選舉拉票活動因疫情受阻,不少候選人的公開競選演說都遭到取消。有候選人改為在報章登廣告,及郵寄宣傳單張作拉票活動。

報道指,當時是「美國史上首次容許民眾戴著口罩投票」(the first masked ballot ever known in the history of America)。

當局建議每個票站同時只能有一人或兩人在投票,呼籲民眾不要在票站聚集,並避免不必要的接觸。

然而,不是所有票站都是如常開放,有票站指該區太多選民感染西班牙流感,故決定不開放。

該時報章報道指,投票率明顯是比以往的中期選舉低,形容疫情令數十萬人選擇不去投票。

責任編輯:楊心悅