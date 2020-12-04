【新股IPO】雲想科技Netjoy2131下周一招股　入場費7151元　基投有小米、滙豐等

▲ 雲想科技Netjoy將招股，招股價介乎5.56元至7.08元，一手（1000股）入場費約7151.3元。

短視頻營銷方案服務商雲想科技（Netjoy，新上市編號：2131）將於下周一（7日）至下周四（10日）中午公開招股，招股價介乎5.56元至7.08元，一手（1000股）入場費約7151.3元。雲想科技計劃發行2億股，集資最多14.16億元，預計將於12月17日掛牌。獨家保薦人為海通國際。

值得留意是，雲想科技有引入多名基石投資者，包括小米 （01810） 旗下的Green Better Limited、滙豐環球投資管理（香港）有限公司、SensePower Management Limited、太平洋資產管理有限責任公司、Affin Hwang Asset Management Berhad及上海紫竹小苗股權投資基金有限公司。

藍月亮認購前，有甚麼要知道？【下一頁】

公司表示，所得的資金約57.6%用於促進公司與現有媒體合作夥伴的關係，並擴大公司的廣告主群及媒體合作夥伴群，提升公司的內容製作能力及擴展公司的本地及國際業務；18.8%用於尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會；13.6%用於加強公司的研發能力及改善公司的信息技術基建；其餘則用作一般營運資金。

雲想科技是國內大數據短視頻營銷解決方案供應商及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商，主要通過抖音、抖音火山版、西瓜視頻及快手等網絡平台向廣告主及廣告代理商提供在線營銷解決方案。

截至今年上半年，公司收入按年跌38%至7.96億元（人民幣，下同）；純利按年增60.6%至5708萬元。

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記者：陳健婷、謝卓榮