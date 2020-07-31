▲ 【歐洲第二波疫情】法國年輕人夜夜笙歌 官斥不負責任

在歐洲第二波疫情，不少國家的新冠肺炎患者較年輕。法國年輕人湧到沙灘避暑，但迎接他們的恐怕是新冠病毒。西部度假勝地布列塔尼（Brittany）的疫情加劇，18至25歲的年輕人尤其令人擔心。當地官員譴責，年輕人不負責任，晚上舉辦大量活動，輕視疫情威脅。

布列塔尼的基伯龍半島（Quiberon）疫情相信來自超市和夜店群組，患者主要是工人，繼而將病毒傳給年輕人，引起世代之爭。

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布列塔尼莫爾比昂省官員福爾（Patrice Faure）針對基伯龍半島，頒下為期2個月的禁酒令，希望減少夜店人流。福爾又批評，年輕人仍然夜夜笙歌，行為不負責任。

禁酒令導致酒吧生意大跌，有酒吧老闆要求顧客佩戴口罩，但他表示，年輕人正度假或從事暑期工作，並一直喝酒，沒有聽政府呼籲。

雖然當局認為疫情已受控，但基伯龍半島曾經以沙丁魚聞名，吸引不少遊客慕名而來，居民憂慮疫情反彈。

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法國累計18.5萬人確診，和過3萬人死亡。當局警告，成千上萬的人陶醉於7月至8月的假期，無視抗疫呼籲，感染率持續上升。

在巴黎，有醫院已經嚴陣已待。護士Damien Vaillant-Foulquier擔心，第二波疫情破壞他和同樣是護士的妻子，8月中旬的外遊計劃。

他指出，醫院已清空用於第一波疫情的深切治療病房，目前開始接收新症，並要求實習護士提早上班。

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記者：韓羚