【網絡安全】歐盟首次制裁中俄北韓黑客 北韓出手為阻金正恩電影上映

歐盟首次針對網絡黑客攻擊,向中國、俄羅斯及北韓三國的相關組織、公司和個人,實施旅遊禁令及金融制裁,包括凍結資產,同時禁止歐盟人員和實體向被制裁對象提供資金。

制裁名單包括俄羅斯一個軍方情報部門及四名為部門工作的個人、一間中國科技公司和兩名華人,以及一間北韓企業。

歐盟的聲明指,涉及的俄羅斯情報部門,在2017年曾兩次發動網絡攻擊,令多家歐洲公司受到巨大財務損失,又在2015及2016年兩次攻擊烏克蘭的電力網,四名被制裁情報人員,就參與針對禁止化學武器組織的網絡攻擊。

中國海泰電子科技公司及兩名中國個人,亦被歐盟列入制裁名單。歐盟指,兩人參與竊取全球多間公司的商業敏感資料,而海泰就向他們提供支援。

至於另一間北韓公司Chosun Expo就被指,支持國際黑客組織拉撒路集團( WannaCry)而到制裁。拉撒路集團被認為是全世界一連串重大攻擊的幕後黑手。據悉,這間公司也和荷里活電影製片廠Sony Pictures遭攻擊有關,這項攻擊的目的是阻止一部有關北韓領導人金正恩的電影在2014年發行。

歐盟外交政策高級代表博雷爾(Josep Borrell)在周四表示,有關措施為更好預防在網絡世界的惡意行為(" to better prevent, discourage, deter and respond to such malicious behaviour in cyberspace.")。

記者:葉芷樺