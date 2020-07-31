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【網絡安全】歐盟首次制裁中俄北韓黑客 北韓出手為阻金正恩電影上映

環球社會熱點 14:15 2020/07/31

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歐盟首次針對網絡黑客攻擊，向中國、俄羅斯及北韓三國的相關組織、公司和個人，實施旅遊禁令及金融制裁，包括凍結資產，同時禁止歐盟人員和實體向被制裁對象提供資金。

歐盟首次針對網絡黑客攻擊，向中國、俄羅斯及北韓三國的相關組織、公司和個人，實施旅遊禁令及金融制裁，包括凍結資產，同時禁止歐盟人員和實體向被制裁對象提供資金。

制裁名單包括俄羅斯一個軍方情報部門及四名為部門工作的個人、一間中國科技公司和兩名華人，以及一間北韓企業。

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歐盟的聲明指，涉及的俄羅斯情報部門，在2017年曾兩次發動網絡攻擊，令多家歐洲公司受到巨大財務損失，又在2015及2016年兩次攻擊烏克蘭的電力網，四名被制裁情報人員，就參與針對禁止化學武器組織的網絡攻擊。

中國海泰電子科技公司及兩名中國個人，亦被歐盟列入制裁名單。歐盟指，兩人參與竊取全球多間公司的商業敏感資料，而海泰就向他們提供支援。

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至於另一間北韓公司Chosun Expo就被指，支持國際黑客組織拉撒路集團（ WannaCry）而到制裁。拉撒路集團被認為是全世界一連串重大攻擊的幕後黑手。據悉，這間公司也和荷里活電影製片廠Sony Pictures遭攻擊有關，這項攻擊的目的是阻止一部有關北韓領導人金正恩的電影在2014年發行。

歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）在周四表示，有關措施為更好預防在網絡世界的惡意行為（" to better prevent, discourage, deter and respond to such malicious behaviour in cyberspace."）。

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記者：葉芷樺

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