【美國大選】特朗普原來無權推遲大選 日期由國會話事

美國的新冠肺炎疫情持續，而美國總統大選將於今年11月舉行。美國總統特朗普提出可能推遲大選，言論備受爭議。共和黨友都表態反對延期，特朗普其後雖然改口稱不希望大選延期，但特朗普實際上無權押後大選，而是由美國國會兩院決定。

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為何特朗普無權推遲大選？

因為選舉日期是由美國國會決定。根據美國法典的規定，美國國會於1875年訂立明確的選舉年份和日期，每屆大選年份均為4的倍數，於該年11月的首個星期二舉行，不會存在例外。

美國總統大選日期根據法律而定，因此只有國會有正式權力修改法律，從而改變選舉日期以推遲大選。美國肯塔基大學選舉法專家道格拉斯（Joshua Douglas）更表示，特朗普沒有任何武器，可單方面改變選舉日期。

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國會會否有機會推遲大選？

機會極微。參議院共和黨多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已經表態，指美國過往面對戰爭、經濟大蕭條和內戰，也一直如期舉行選舉。他更指出不論在任何情況，都需設法如期在11月3日舉行美國大選。

再加上如要修改法律，就要同時獲國會參眾兩院通過，但民主黨人於美國眾議院佔大多數。如特朗普有意推遲大選，料難於眾議院獲得通過。

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如推遲大選，特朗普任期屆滿後仍可繼續任職？

不可以。即使美國共和黨及民主黨都同意推遲選舉，由於美國憲法第20條修正案，特朗普的總統任期應在明年1月20日中午結束，即使大選未舉行，特朗普於任期屆滿後已不可合法任職總統，除非他於大選中成功連任。美國副總統彭斯（Mike Pence）的任期亦與特朗普同時結束。

據總統繼任順序，新任眾議院議長代理總統一職。但眾議院及參議院議席同時於今年11月3日改選，而現任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的任期也將於明年1月3日結束，無法代理總統一職。因此推遲大選的機會極低。

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責任編輯：何穎兒

▲ 特朗普作為總統實際上無權押後美國大選，而是由美國國會兩院決定。