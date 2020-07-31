▲ 【美國疫情】佛州死亡人數連3日破頂 邁阿密ICU佔用率146%

美國新型冠狀病毒疫情持續，佛羅里達州尤其嚴重，周四當地死亡人數達253人，是連續第3日創新高，疫情快速蔓延，邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）醫院深切治療部，正以146%的佔用率超負荷運作。

【美國大選】遇戰爭、疫情從未改期 特朗普無藉口推遲

【新冠肺炎】特朗普口中「好醫生」 自稱以神藥救活350人

美國衛生部資料顯示，佛州醫療系統負擔愈來愈沉重，自7月4日以來，全州醫院入住率增加79%，邁阿密所在的邁阿密戴德縣重災，深切治療部佔用率增至146%。

惟佛州疫情恐尚未見頂，當地死亡人數連連破頂，由周二新增186宗死亡個案，到周三新增217宗，周四死亡人數達253宗。每日新增確診個案，亦持續在近萬宗徘徊，累計增至逾46萬宗，是全美國第2多州分。

【美國大選】奧巴馬暗斥特朗普想推遲大選 力阻民眾投票

【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」

佛州形勢危急，國會疫情監察組去信佛州州長，要求交代疫情處理大計。信中指，佛州未有跟隨白宮指引，繼續容許健身室開放，疫情最嚴重的邁阿密及坦帕市（Tampa）亦不例外，室內用餐規定亦寬鬆。

疫情持續蔓延，多州醫療系統亦緊張，衛生部形容，佐治亞州醫院達至飽和（reaching capacity），緊急醫療服務承受壓力（under strain）；南卡羅萊納州、路易斯安那及德州的醫院亦邁向飽和。

【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享）

美國全國累計確診人數，最新增至逾463萬，周四單日新增6.8萬，並再有1400多人死亡，死亡個案累計增至15.5萬宗。

【美國大選】共和黨拒撐 特朗普改口稱不延期美國大選

【歐洲第二波疫情】英格蘭北部疫情反彈 即禁民眾室內聚會

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱