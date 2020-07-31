【旅遊寒冬】康泰旅行社被追債入稟清盤　海航投資凱撒旅遊入主不足一年

▲ 康泰旅行社被債主追債，入稟要求清盤。

全球旅遊業受疫情重創，香港老牌旅行社——康泰旅行社債主Webport Limited日前入稟高等法院，呈請康泰旅行社清盤，有關聆訊已排期於11月4日進行。康泰旅行社多年由創辦人黃士心和兒子黃進達經營，2011年將康泰主要股權售予海航，2019年傳悉售持股，去年底由海航投資的A股凱撒旅業（深：000796）入主全數股份。

凱撒旅業去年底宣布，以1.16億元收購由海航旗下的勝投國際持有的康泰旅行社100%股權，並指出近年網上旅行社興起，嚴重影響傳統旅行社生意，2018年康泰營業收入為14.5億元，惟錄得虧損669.6萬元，而2019年單計上半年虧損已擴大至691.2萬元。

根據凱撒旅業第三季業績報告，海航旅遊於凱撒旅業股權為26.8%，而海航航空亦持有1.93%股權，即海航系合共仍持有28.73%凱撒旅業股權。

香港旅行社專業旅運 （01235） 月中也宣布，以7480萬元出售九龍青山道485號九龍廣場9樓1-3、5-12號的單位予本地商人、亮碧思總裁黃樹雄，樓面面積762平方米。專業旅運指，出售事項的所得款項將改善集團的財務狀況，並增加一般營運資金。

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