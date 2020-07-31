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【旅遊寒冬】康泰旅行社稱債主入稟清盤屬「資金轉賬延誤」　海航投資凱撒旅遊入主不足一年（第三版）

即市財經 15:49 2020/07/31

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康泰旅行社被債主追債，入稟要求清盤。

全球旅遊業受疫情重創，香港老牌旅行社——康泰旅行社債主Webport Limited日前入稟高等法院，呈請康泰旅行社清盤，有關聆訊已排期於11月4日進行。康泰旅行社多年由創辦人黃士心和兒子黃進達經營，2011年將康泰主要股權售予海航，2019年傳悉售持股，去年底由海航投資的A股凱撒旅業（深：000796）入主全數股份。

康泰其後在網站解畫，旅遊公司追討費用一事，屬資金轉賬在途原因導致時間延誤問題，公司已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題。

康泰續稱，新冠肺炎重挫旅遊業，讓旅遊業步入寒冬接近7個月，然而公司仍可保持財務穩健，股東方亦會全力支持。

債主為北歐旅遊服務供應商

申請清盤康泰的Webport Limited，據其網站資料，公司總部位於丹麥，同時以RTS名稱經營，主要提供挪威、冰島等北歐B2B旅遊服務。

康泰就在網站顯示，取消7月15日至7月31日期間出發的所有本地旅行團，已報名的顧客可選擇轉團或保留團費。至於8月1日或以後出發的本地旅行團，會於稍後再作安排。

中資凱撒去年底1.16億入主　海航持股

凱撒旅業去年底宣布，以1.16億元收購由海航旗下的勝投國際持有的康泰旅行社100%股權，並指出近年網上旅行社興起，嚴重影響傳統旅行社生意，2018年康泰營業收入為14.5億元，惟錄得虧損669.6萬元，而2019年單計上半年虧損已擴大至691.2萬元。

根據凱撒旅業第三季業績報告，海航旅遊於凱撒旅業股權為26.8%，而海航航空亦持有1.93%股權，即海航系合共仍持有28.73%凱撒旅業股權。

香港旅行社專業旅運  （01235） 月中也宣布，以7480萬元出售九龍青山道485號九龍廣場9樓1-3、5-12號的單位予本地商人、亮碧思總裁黃樹雄，樓面面積762平方米。專業旅運指，出售事項的所得款項將改善集團的財務狀況，並增加一般營運資金。

（第二版加入康泰債權人、公司網站資料；第三版加入康泰聲明）

相關文章：

【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄

康泰旅行社1.16億易手　凱撒旅業：康泰受制網絡化建設落後（第二版）

一文看清康泰新買家背景

海航傳全購康泰 港資上市旅行社還剩多少？

A股 黃進達 黃士心 康泰旅行社 海南航空 凱撒旅業（深：000796）
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