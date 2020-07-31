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【美股焦點】亞馬遜衛星網絡計劃獲批 料斥資逾770億元

即市財經 13:31 2020/07/31

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亞馬遜Keiper衛星網絡計劃獲美國FCC批准，投資額料超過100億美元。

美國聯邦通訊委員會（FCC）周四批准亞馬遜（美：AMZN）衛星網絡計劃，計劃名為Kuiper，網絡將由近地軌道的3,236顆衛星組成，分五階段完成，首階段578顆衛星進入近地軌道後，將可提供互聯網服務。

亞馬遜稱，將在項目投入超過100億美元（約775億港元），主要為消費者、政府、企業提供高速的互聯網服務。亞馬遜高級副總裁Dave Limp在一份聲明中表示，現時還有很多地方缺乏互聯網服務或服務不穩定，Kuiper會改進該類情況，100億美元投資也將在美國創造就業及完善基建。

亞馬遜未有透露計劃推進的時間表，FCC則稱網絡的設計尚未完成。摩根士丹利預期，Kuipei計劃可為亞馬遜帶來潛在1000億美元的收入機會。

Keiper計劃將與馬斯克（Elon Musk）旗下Space X的Starlink網絡展開競爭，Space X去年開始已逐漸發射超過500顆衛星，目標今年向消費者提供高速網絡服務。

亞馬遜周四收報3051.88美元，公司收市後公佈季度業績大勝預期，盤後漲半成。

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美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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