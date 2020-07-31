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內地《英雄聯盟》啟動防沉迷機制　晚上10點後不準遊玩

科技 13:36 2020/07/31

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內地《英雄聯盟（LOL）》開始引入《關於防止未成年人沉迷網路遊戲機制》，未成年的LOL用戶每日晚上10時到次日8時禁止上線，法定假日每日限玩3小時，其餘時間每日限玩1.5小時。

暑假又到了，年輕人當然趁不用上學的日子瘋狂上網打機，不過內地的未成年玩家就慘遭「打機宵禁」。近日熱門遊戲《英雄聯盟（LOL）》開始引入《關於防止未成年人沉迷網路遊戲機制》，未成年的LOL用戶每日晚上10時到次日8時禁止上線，法定假日每日限玩3小時，其餘時間每日限玩1.5小時，令一眾未成年LOL玩家叫苦連天。

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內地LOL周三（29日）發布官方聲明，指由即日起陸續引入未成年人防沉迷新規訂，主要規則如下：

1）遊戲時長限制：未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，法定節假日每日限玩3小時，其他時間每日限玩1.5小時

2）遊戲消費限制，未滿8歲的用戶無法進行遊戲充值；8歲或以上未滿16歲的用戶，單次充值上限50元人民幣，每月充值上限200元人民幣;16歲或以上的未成年用戶，單次充值上限100元人民幣，每月充值上限400元人民幣。

據外媒報道，LOL聲明一出，馬上掀起網民熱烈討論。有內地玩家認為相當合理，指往後不會經常遇到質素差的未成年玩家。亦有家長指，家中小孩整天都在打機都不做功課，限制能助他們專注學業。

事實上，中國新聞出版總署早在2005年就開始制定《網絡遊戲防沉迷系統開發標準》，並在2007年開始推行防沉迷系統，要求註冊玩家提供身分證、姓名等資訊，給予公安部門核對。而內地網絡遊戲廠商龍頭騰訊去年也引入了「未成年遊戲限制機制」，要求玩家實名註冊，防止玩家過分沈迷遊戲。

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責任編輯：曾曉汶

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