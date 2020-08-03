【新股IPO】小鵬汽車傳8月赴美上市 阿里巴巴加碼領投3億美元（第二版）

▲ 小鹏汽車獲多位知名公司作上市前融資，合共21.9億美元（170億港元）。

繼理想汽車（美︰LI）於美國上市後，內地另一電動汽車車廠小鵬汽車也部署赴美上市。外電報道，阿里巴巴 （09988） 有份投資的小鵬汽車計劃於8月赴美國上市。報道指，小鵬汽車早前以秘密存檔方式申請赴美上市，集資5億美元（約39億港元）。摩根大通、高盛等投行作上市負責行。

小鵬汽車赴美上市消息傳出後，公司再落實新融資，阿里巴巴周一（8月3日）確認再投資小鵬汽車。據內地傳媒指，阿里巴巴領投新C輪融資3億美元，阿里巴巴表示，智能電動汽車是未來數字生活的重要組成部分，阿里巴巴期待通過對小鵬汽車的投資，用其沉澱的數字化能力，助力智能電動汽車行業發展升級。

小鵬汽車於今年7月完成5億美元（約39億港元）C-2輪融資，紅杉資本及高瓴資本有份投資。去年11月，小鵬汽車完成4億美元（約31.2億港元）C輪融資，當中小米 （01810） 有份參與該輪融資。

公司於2014年成立，是中國智能汽車設計及製造商，同是融合網際網路和人工智能創新的科技公司。若公司成功上市，將會繼理想汽、蔚來汽車（美︰NIO）後，第三家美國上市的中國電動車初創。

小鹏汽車獲多位知名公司作上市前融資，合共21.9億美元（170億港元）。除了阿里巴巴、小米，鄭志剛旗下的K11 Investment等也有投資。

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