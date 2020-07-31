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【新股IPO】傳小鵬汽車8月赴美上市 阿里、小米有份投資

即市財經 13:23 2020/07/31

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小鹏汽車獲多位知名公司作上市前融資，合共21.9億美元（170億港元）。

繼理想汽車（美︰LI）昨於美國上市後，再有內地智能汽車計劃赴美上市。據外電報道，阿里巴巴 （09988） 有份投資的小鵬汽車計劃於8月赴美國上市。報道早前有指，公司將秘密赴美上市，集資5億美元（約39億港元）。摩根大通、高盛等投行作上市負責行。

公司於2014年成立，是中國第一隊智能汽車設計及製造商，同是融合網際網路和人工智能創新的科技公司。若公司成功上市，將會繼理想汽、蔚來汽車（美︰NIO）後，第三家美國上市的中國電動車初創。

小鹏汽車獲多位知名公司作上市前融資，合共21.9億美元（170億港元）。當中包括阿里巴巴、小米 （01810） 及鄭志剛旗下的K11 Investment等。

公司於今年7月份通過5億美元（約39億港元）C-2輪融資，當中紅杉資本及高瓴資本有份投資。於去年11月，小鵬汽車完成4億美元（約31.2億港元）C輪融資，當中小米有份參與該輪融資。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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