【美國大選】遇戰爭、疫情從未改期 特朗普無藉口推遲

美國大選在即,愈來愈多人認為應改用郵寄方式在美國大選投票。美國總統特朗普炮轟郵寄投票不準確,呼籲推遲今年11月舉行的美國大選,但其後又改口稱希望如期大選。根據歷史,美國即使在面對戰爭抑或疫情也不曾押後選舉時間,特朗普似乎沒有藉口推遲美國大選。

美國有線新聞網絡(CNN)報道指,在過去大選抑或中期選舉,都未曾試過不如期舉行。

前總統林肯(Abraham Lincoln)在1864年正面對內戰,即使當時自己的連任機會微,白宮顧問當時也建議押後大選,但林肯亦堅持如期舉行大選,最終他意外勝出大選。

林肯在勝選後指:

「在偶然及沒人希望所發生的衝突之際,選舉也能順利展開。此反映在內戰當中,政府仍可以舉行全國大選。」

(The election, along with its incidental, and undesirable strife, has done good too. It has demonstrated that a people's government can sustain a national election, in the midst of a great civil war. )

而在美國面對西班牙流感之際,亦未有押後中期選舉。哥倫比亞廣播公司(CBS)早前報道指,西班牙流感在美國疫情顛峰為1918年10月至11月,正是中期選舉舉行之時。

報道指,當時是美國史上首次容許民眾戴著口罩投票。當局建議每個票站同時只能有一人或兩人在投票,呼籲民眾不要在票站聚集,並避免不必要的接觸。

