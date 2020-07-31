▲ 【歐洲第二波疫情】比利時16市聯手抗疫 頒口罩令

歐洲爆發第二波疫情，比利時確診新冠肺炎的人數急升。西部地區尤其嚴重，住院人數自7月中以來每日上升，意味重症化風險增加。16個港口城市市長聯手遏止住院人數，包括強制戴口罩、禁止超過100人的戶外和室內活動。

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自7月初以來，沿海的西法蘭德斯省（West Flanders）至少有113人需入院接受治療，遠超人口更稠密的首都布魯塞爾71宗。西法蘭德斯省人口超過100萬。

數據顯示，西法蘭德斯省的數字是早一步爆疫、同樣是港口省分的安特衛普（Antwerp）的2倍，後者錄得62宗需入院病例。

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西法蘭德斯省的16個市長達成協議，要求所有12歲以上的居民在公共場所佩戴口罩，而且外出時須隨身攜帶多一個口罩，當局會抽查。

西法蘭德斯省署理省長馬滕斯（Anne Martens）呼籲，民眾推遲不必要的旅行，並要求外來的遊客嚴格遵守防疫措施。她又促請，非安特衛普省的居民避免到該省。安特衛普省周三（29日）起實施宵禁，至少生效4周。

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記者：韓羚