亞洲債券市場續受環球資金青睞

美國聯儲局本周宣佈維持利率不變，主席鮑威爾重申會長期維持低息，亦有空間加碼刺激經濟。低利率持續加上全球風險情緒好轉，令短期內大部分亞洲貨幣兌美元走強，亞洲高息企債近期表現亦優於亞洲投資級別企業債券。我們認為，亞洲區經濟體系多元化，而且管理有序，加上區內債券孳息率較高，可獲環球債券投資者青睞。

根據國際貨幣基金組織於今年4月預測，已發展國家的經濟增長為負6.1%，亞洲新興市場和發展中國家則保持正增長1%。展望今年下半年，我們特別看好國有企業與準主權債券。

亞洲國有企業與準主權債券約佔摩根大通亞洲信貸指數的40%。值得留意的是，東盟一體化的進程在未來數年料會加速，有助提升該地區的競爭力，其中包括其成員國在世界銀行的營商便利度指數中排名相對較高。因此，我們有信心東盟國家有能力抵禦當前的宏觀經濟衝擊的能力。

我們見到，東盟地區的國有企業與準主權實體已作好準備，當中不少企業均為當地龍頭公司，能夠從多元化途徑取得融資。此外，這些企業的信貸狀況穩健，並可望受惠於區內持續寬鬆的貨幣環境。

國家層面上，我們持續看好印尼。雖然亞洲多國央行已大幅減息，但區內部份市場仍有空間加推扶持經濟措施。由於印尼對疫情應對有方，當地政府已著手逐步重啟經濟。此外，印尼的宏觀經濟基本因素大致保持不變，隨著當地通脹率跌至近20年來的最低水平，央行對減息取態審慎，有助穩定印尼盾。

相關報告顯示，印尼央行預測2020年國內生產總值增長將介乎0.9%至1.9%，明年料可回升至介乎5%至6%。儘管現時經濟下行，促使印尼政府大幅增加財政開支刺激增長，但與其他新興市場相比，當地財赤仍處於可接受水平。整體而言，我們預期印尼可在2020年，繼續享有吸引的實質孳息優勢，而且仍有進一步減息的空間。

我們認為新冠肺炎疫情可能繼續拖累投資氣氛。在有效的疫苖未出現之前，疫情或會一直持續下去。然而，隨著環球利率環境向好、全球央行推出穩定金融市場的措施和寬鬆的財政政策，我們預期，全球和亞洲投資級別信貸市場將在未來持續好轉。整體上，我們對亞洲投資級別企業債券看法正面，另外與環球企債相比，亞債的估值具吸引力而且亞洲的基本因素較穩健，企業債券市場亦獲得政府的有力支持。