【歐洲第二波疫情】英格蘭北部疫情反彈 即禁民眾室內聚會

▲ 英國衛生大臣夏國賢在當地時間周四（30日）晚表示，將禁止英格蘭北部大部分地區的民眾在室內聚會，以減低傳播風險。

英國英格蘭北部疫情出現反彈，衛生大臣夏國賢在當地時間周四（30日）晚表示，因民眾不願保持社交距離，導致確診病例飆升，故由凌晨起，將禁止英格蘭北部大部分地區的民眾在室內聚會，以減低傳播風險。

夏國賢（Matt Hancock）宣布，從周五（31日）凌晨起起，在曼徹斯特、東蘭開夏郡、西約克郡和萊斯特的部分地區，包括布力般（Blackburn）、達爾文（Darwen），伯恩利（Burnley），辛德博恩（Hyndburn）、彭德勒（Pendle）、羅森代爾（Rossendale）、布拉福（Bradford）、卡爾德代爾（Calderdale）、克爾克利斯（Kirklees）等地，將禁止不同居所的民眾在室內聚會，料有數百萬戶受影響。

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這次臨急臨忙頒布新令，隨即引來在野工黨的批評。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）批評，是政府危機溝通的新低點。他亦批評，因政府未能提供有效追踪病例的系統，導致類似的疫情爆發。政府應向受影響的國民解釋，並提供適切援助。

在受影響的19個城市，其中13個城市都出現疫情反彈跡象，截至7月27日的7天中，一周內在該地區錄得新增1,536宗病例。

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英國早前要求有病徵人士須自我隔離的期限，由7日延長至10日，防止疫情反彈。首相約翰遜說，疫情在部分歐洲國家及美國反彈，英國不應該自欺欺人，誤以為國家已走出困境，實情是疫情仍未結束，國民必須繼續保持社交距離，避免爆發新一波疫情。

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記者：葉芷樺

